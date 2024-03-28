Челябинцы в Москве, Петербурге и Сочи все чаще стали ездить на машинах каршеринга

Yota: у челябинцев вырос интерес к аренде автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
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При перемещении по столице челябинцы все чаще переходят на машины каршеринга Фото:

Жители Челябинской области в 2023 году стали активнее передвигаться по Москве, Санкт-Петербургу и Сочи на автомобилях сервисов каршеринга. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании Yota, челябинцы увеличили время использования приложений на 19% по сравнению с 2022 годом.

«В 2023 году жители региона потратили на каршеринговые сервисы на 19% больше минут, чем годом ранее. Чаще всего жители региона интересуются арендой автомобилей в поездках по Москве, Санкт-Петербургу и Сочи», — уточнили в Yota.

На пользование арендой авто в пределах области интерес также вырос. Самым заметным стал прирост аудитории в возрастной группе 26 — 35 лет, который составил 17%. При этом основными пользователями каршеринга в регионе являются жители постарше, в возрастной категории 26-35 лет (доля группы составила 42%). Причем 70% клиентов сервисов — мужчины.

В пресс-службе компании «МегаФон» тенденцию подтвердили. Аналитики бренда добавили URA.RU, что среднедневной показатель присутствия на ресурсах каршеринга возрос с начала 2024 года на 32%.

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Жители Челябинской области в 2023 году стали активнее передвигаться по Москве, Санкт-Петербургу и Сочи на автомобилях сервисов каршеринга. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании Yota, челябинцы увеличили время использования приложений на 19% по сравнению с 2022 годом. «В 2023 году жители региона потратили на каршеринговые сервисы на 19% больше минут, чем годом ранее. Чаще всего жители региона интересуются арендой автомобилей в поездках по Москве, Санкт-Петербургу и Сочи», — уточнили в Yota. На пользование арендой авто в пределах области интерес также вырос. Самым заметным стал прирост аудитории в возрастной группе 26 — 35 лет, который составил 17%. При этом основными пользователями каршеринга в регионе являются жители постарше, в возрастной категории 26-35 лет (доля группы составила 42%). Причем 70% клиентов сервисов — мужчины. В пресс-службе компании «МегаФон» тенденцию подтвердили. Аналитики бренда добавили URA.RU, что среднедневной показатель присутствия на ресурсах каршеринга возрос с начала 2024 года на 32%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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