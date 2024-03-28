28 марта 2024

Жители ХМАО начали массово скупать машиноместа

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖК "Макаровский". Екатеринбург, жк макаровский, парковка, макаровский жк
В регионе спрос на аренду машиноместа увеличился в три раза Фото:

У жителей ХМАО за год вырос спрос на покупку машиноместа на 87%. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов.

«За год мы также отмечаем рост интереса как к приобретению, так и к аренде данного вида коммерческой недвижимости в регионе — на 87% и более чем в три раза соответственно. Средняя стоимость покупки машиноместа в ХМАО в феврале 2024 года составила 600 тысяч рублей (+22% год к году). За год средняя арендная ставка машиноместа в регионе не изменилась и составила пять тысяч рублей», — рассказал Изотов.

По данным «Авито Недвижимости», в феврале этого года в ХМАО количество объявлений о продаже машиномест увеличилось на 36% в сравнении тем же периодом 2023 года. Объем предложения машиномест, доступных для аренды, за тот же период увеличился более чем в 2,5 раза.

Эксперты отметили, что рост спроса связан с развитием восточного автобизнеса и параллельного импорта. Так, сейчас есть острая необходимость во временном паркинге для автомобилей, приходящих из восточных зарубежных стран для дальнейшей транспортировки по России.

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У жителей ХМАО за год вырос спрос на покупку машиноместа на 87%. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов. «За год мы также отмечаем рост интереса как к приобретению, так и к аренде данного вида коммерческой недвижимости в регионе — на 87% и более чем в три раза соответственно. Средняя стоимость покупки машиноместа в ХМАО в феврале 2024 года составила 600 тысяч рублей (+22% год к году). За год средняя арендная ставка машиноместа в регионе не изменилась и составила пять тысяч рублей», — рассказал Изотов. По данным «Авито Недвижимости», в феврале этого года в ХМАО количество объявлений о продаже машиномест увеличилось на 36% в сравнении тем же периодом 2023 года. Объем предложения машиномест, доступных для аренды, за тот же период увеличился более чем в 2,5 раза. Эксперты отметили, что рост спроса связан с развитием восточного автобизнеса и параллельного импорта. Так, сейчас есть острая необходимость во временном паркинге для автомобилей, приходящих из восточных зарубежных стран для дальнейшей транспортировки по России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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