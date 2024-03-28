Жители ХМАО начали массово скупать машиноместа

29 марта 2024 в 07:22 Размер текста - 17 +

В регионе спрос на аренду машиноместа увеличился в три раза Фото: Размик Закарян © URA.RU У жителей ХМАО за год вырос спрос на покупку машиноместа на 87%. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов. «За год мы также отмечаем рост интереса как к приобретению, так и к аренде данного вида коммерческой недвижимости в регионе — на 87% и более чем в три раза соответственно. Средняя стоимость покупки машиноместа в ХМАО в феврале 2024 года составила 600 тысяч рублей (+22% год к году). За год средняя арендная ставка машиноместа в регионе не изменилась и составила пять тысяч рублей», — рассказал Изотов. По данным «Авито Недвижимости», в феврале этого года в ХМАО количество объявлений о продаже машиномест увеличилось на 36% в сравнении тем же периодом 2023 года. Объем предложения машиномест, доступных для аренды, за тот же период увеличился более чем в 2,5 раза. Эксперты отметили, что рост спроса связан с развитием восточного автобизнеса и параллельного импорта. Так, сейчас есть острая необходимость во временном паркинге для автомобилей, приходящих из восточных зарубежных стран для дальнейшей транспортировки по России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У жителей ХМАО за год вырос спрос на покупку машиноместа на 87%. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов. «За год мы также отмечаем рост интереса как к приобретению, так и к аренде данного вида коммерческой недвижимости в регионе — на 87% и более чем в три раза соответственно. Средняя стоимость покупки машиноместа в ХМАО в феврале 2024 года составила 600 тысяч рублей (+22% год к году). За год средняя арендная ставка машиноместа в регионе не изменилась и составила пять тысяч рублей», — рассказал Изотов. По данным «Авито Недвижимости», в феврале этого года в ХМАО количество объявлений о продаже машиномест увеличилось на 36% в сравнении тем же периодом 2023 года. Объем предложения машиномест, доступных для аренды, за тот же период увеличился более чем в 2,5 раза. Эксперты отметили, что рост спроса связан с развитием восточного автобизнеса и параллельного импорта. Так, сейчас есть острая необходимость во временном паркинге для автомобилей, приходящих из восточных зарубежных стран для дальнейшей транспортировки по России.