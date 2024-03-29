Пермяков зовут работать за зарплату в 300 тысяч с компенсацией оплаты жилья

29 марта 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Рабочим обещают компенсировать траты на съемное жилье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Пермского края предлагают работу на Тихвинском вагоностроительном заводе в Ленинградской области. Там требуются рабочие, которым обещают платить зарплату до 300 тысяч рублей. Иногородним при трудоустройстве также предоставят единовременную выплату в 50 тысяч рублей и компенсируют траты на съемное жилье. «Предложение для соискателей из Пермского края. В связи с расширением производства Тихвинского вагоностроительного завода предприятию требуются обрубщики. Уровень заработной платы — до 300 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие квартирного типа или компенсируется съемное жилье в размере 20 тысяч рублей на весь период работы. Единовременная выплата на обустройство иногородних — 50 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. В числе условий называются компенсация питания в заводской столовой и выдача полиса добровольного медицинского страхования сотрудникам, которые работают более трех месяцев. Обязанности заключаются в механической обработке изделий после завершении отливки, устранение излишков и дефектов на заготовках. Тихвинский вагоностроительный завод находится в Ленинградской области. Предприятие является одним из ведущих российских производителей грузовых вагонов. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу на предприятии оборонно-промышленного комплекса «Силовые машины» в Петербурге. Работодатель готов платить зарплату до 120 тысяч рублей слесарям по сборке металлоконструкций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Пермского края предлагают работу на Тихвинском вагоностроительном заводе в Ленинградской области. Там требуются рабочие, которым обещают платить зарплату до 300 тысяч рублей. Иногородним при трудоустройстве также предоставят единовременную выплату в 50 тысяч рублей и компенсируют траты на съемное жилье. «Предложение для соискателей из Пермского края. В связи с расширением производства Тихвинского вагоностроительного завода предприятию требуются обрубщики. Уровень заработной платы — до 300 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие квартирного типа или компенсируется съемное жилье в размере 20 тысяч рублей на весь период работы. Единовременная выплата на обустройство иногородних — 50 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. В числе условий называются компенсация питания в заводской столовой и выдача полиса добровольного медицинского страхования сотрудникам, которые работают более трех месяцев. Обязанности заключаются в механической обработке изделий после завершении отливки, устранение излишков и дефектов на заготовках. Тихвинский вагоностроительный завод находится в Ленинградской области. Предприятие является одним из ведущих российских производителей грузовых вагонов. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу на предприятии оборонно-промышленного комплекса «Силовые машины» в Петербурге. Работодатель готов платить зарплату до 120 тысяч рублей слесарям по сборке металлоконструкций.