Мигранты с игрушечными автоматами пугали людей в Забайкалье в день траура

В Забайкалье мигранты из Киргизии пугали людей игрушечными автоматами в день траура 24 марта. Об этом сообщило издание CHITA.RU.
«Двое мужчин, вечером гуляли по поселку Чернышевск Забайкальского края с предметом, похожим на автомат», — отмечено в СМИ. Они забрали игрушку c пункта выдачи интернет-магазина и пошли с ней по улицам. Позже они извинились за то, что напугали этим жителей.
Мигранты признали, что совершили глупость. Они отметили, что их поступок недостойный и стыдный, и они раскаялись и заявили, что сожалеют о содеянном.
Как заявили в telegram-канале «Многонациональный», в отношении них возбудят уголовное дело по 213 статье (хулиганство). На данный момент мужчины задержаны сотрудниками силовых ведомств.
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