Мигранты с игрушечными автоматами пугали людей в Забайкалье в день траура

30 марта 2024 в 22:58 Размер текста - 17 +

Мигранты забрали с игрушечный автомат c пункта выдачи интернет-магазина и пошли с ней по улицам Забайкалья Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Забайкалье мигранты из Киргизии пугали людей игрушечными автоматами в день траура 24 марта. Об этом сообщило издание CHITA.RU. «Двое мужчин, вечером гуляли по поселку Чернышевск Забайкальского края с предметом, похожим на автомат», — отмечено в СМИ. Они забрали игрушку c пункта выдачи интернет-магазина и пошли с ней по улицам. Позже они извинились за то, что напугали этим жителей. Мигранты признали, что совершили глупость. Они отметили, что их поступок недостойный и стыдный, и они раскаялись и заявили, что сожалеют о содеянном. Как заявили в telegram-канале «Многонациональный», в отношении них возбудят уголовное дело по 213 статье (хулиганство). На данный момент мужчины задержаны сотрудниками силовых ведомств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Забайкалье мигранты из Киргизии пугали людей игрушечными автоматами в день траура 24 марта. Об этом сообщило издание CHITA.RU. «Двое мужчин, вечером гуляли по поселку Чернышевск Забайкальского края с предметом, похожим на автомат», — отмечено в СМИ. Они забрали игрушку c пункта выдачи интернет-магазина и пошли с ней по улицам. Позже они извинились за то, что напугали этим жителей. Мигранты признали, что совершили глупость. Они отметили, что их поступок недостойный и стыдный, и они раскаялись и заявили, что сожалеют о содеянном. Как заявили в telegram-канале «Многонациональный», в отношении них возбудят уголовное дело по 213 статье (хулиганство). На данный момент мужчины задержаны сотрудниками силовых ведомств.