Мигранты с игрушечными автоматами пугали людей в Забайкалье в день траура

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Коммунарка. Москва, мигранты, гастарбайтеры, проверка документов, полицейский рейд
Мигранты забрали с игрушечный автомат c пункта выдачи интернет-магазина и пошли с ней по улицам Забайкалья Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Забайкалье мигранты из Киргизии пугали людей игрушечными автоматами в день траура 24 марта. Об этом сообщило издание CHITA.RU.

«Двое мужчин, вечером гуляли по поселку Чернышевск Забайкальского края с предметом, похожим на автомат», — отмечено в СМИ. Они забрали игрушку c пункта выдачи интернет-магазина и пошли с ней по улицам. Позже они извинились за то, что напугали этим жителей.

Мигранты признали, что совершили глупость. Они отметили, что их поступок недостойный и стыдный, и они раскаялись и заявили, что сожалеют о содеянном.

Как заявили в telegram-канале «Многонациональный», в отношении них возбудят уголовное дело по 213 статье (хулиганство). На данный момент мужчины задержаны сотрудниками силовых ведомств.

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В Забайкалье мигранты из Киргизии пугали людей игрушечными автоматами в день траура 24 марта. Об этом сообщило издание CHITA.RU. «Двое мужчин, вечером гуляли по поселку Чернышевск Забайкальского края с предметом, похожим на автомат», — отмечено в СМИ. Они забрали игрушку c пункта выдачи интернет-магазина и пошли с ней по улицам. Позже они извинились за то, что напугали этим жителей. Мигранты признали, что совершили глупость. Они отметили, что их поступок недостойный и стыдный, и они раскаялись и заявили, что сожалеют о содеянном. Как заявили в telegram-канале «Многонациональный», в отношении них возбудят уголовное дело по 213 статье (хулиганство). На данный момент мужчины задержаны сотрудниками силовых ведомств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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