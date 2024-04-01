Пермские безбилетники, не оплатившие штраф вовремя, отдадут втрое больше денег

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Общественный транспорт. Пермь, пассажир автобуса, пассажир трамвая, люди в общественном транспорте
Безбилетники заплатят втрое больше, если не оплатят штраф вовремя Фото:

Безбилетники, которые вовремя не оплатят штраф, будут подвергнуты дополнительным денежным санкциям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

«Жители Перми, не выплатившие штраф за безбилетный проезд в положенный 60-дневный срок, будут подвергнуты дополнительному наказанию. На оплату штрафа по закону дается 60 дней. Если же безбилетник вовремя не выплатит деньги, то он будет должен в три раза больше денег», — рассказали в администрации.

В первый раз за безбилетный проезд штраф составляет 2500 рублей, если пермяк штрафуется повторно, то тогда безбилетник должен будет заплатить 5000. Просрочив время выплаты штрафа, пермякам грозит штраф в размере 7500 и 15000 соответственно.

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Безбилетники, которые вовремя не оплатят штраф, будут подвергнуты дополнительным денежным санкциям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми. «Жители Перми, не выплатившие штраф за безбилетный проезд в положенный 60-дневный срок, будут подвергнуты дополнительному наказанию. На оплату штрафа по закону дается 60 дней. Если же безбилетник вовремя не выплатит деньги, то он будет должен в три раза больше денег», — рассказали в администрации. В первый раз за безбилетный проезд штраф составляет 2500 рублей, если пермяк штрафуется повторно, то тогда безбилетник должен будет заплатить 5000. Просрочив время выплаты штрафа, пермякам грозит штраф в размере 7500 и 15000 соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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