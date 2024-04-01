Пермские безбилетники, не оплатившие штраф вовремя, отдадут втрое больше денег

Безбилетники заплатят втрое больше, если не оплатят штраф вовремя Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Безбилетники, которые вовремя не оплатят штраф, будут подвергнуты дополнительным денежным санкциям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

«Жители Перми, не выплатившие штраф за безбилетный проезд в положенный 60-дневный срок, будут подвергнуты дополнительному наказанию. На оплату штрафа по закону дается 60 дней. Если же безбилетник вовремя не выплатит деньги, то он будет должен в три раза больше денег», — рассказали в администрации.

В первый раз за безбилетный проезд штраф составляет 2500 рублей, если пермяк штрафуется повторно, то тогда безбилетник должен будет заплатить 5000. Просрочив время выплаты штрафа, пермякам грозит штраф в размере 7500 и 15000 соответственно.