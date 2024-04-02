Мэрия Магнитогорска отказалась от предложений жителей отрегулировать перекресток

02 апреля 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

С момента установки светофора на выезде из поселка жители стоят в пробках Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, отказались от предложений жителей поселка Светлый сменить знаки приоритета на перекрестке, где собираются огромные пробки. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе городской мэрии. «В целях увеличения пропускной способности перекрестка шоссе Западное — ул. 50-летия Магнитки производилась перенастройка светофорного объекта с увеличением времени работы разрешающего сигнала светофора для проезда жителей жилого района Светлый. Установка дорожного знака 2.4. „Уступите дорогу“ для изменения приоритетности порядка движения транспортных средств, а также изменения в конструкцию объекта нецелесообразны», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии со ссылкой на данные управления транспорта и коммунального хозяйства. В пресс-службе мэрии уточнили, что вопрос устранения пробок на этом перекрестке не раз рассматривался на совещании рабочей группы по организации дорожного движения с участием представителя ГИБДД по Магнитогорску. Установлено, что все работы для строительства дороги и перекрестка с установкой технических средств организации дорожного движения производились согласно проекту, прошедшему госэкспертизу «ОГАУ Челябинской области». Проект получил положительное заключение. В свою очередь в ГИБДД Челябинской области на запрос URA.RU ответили, что в ходе мониторинга дорожной обстановки постоянно наблюдают заторы и уже направляли свои предложения по изменению приоритета в движении транспорта. «В ходе мониторинга сотрудниками ГИБДД установлено наличие затруднений в движении при выезде из поселка Светлый. Для урегулирования данной ситуации в администрацию Магнитогорска были направлены предложения об изменении приоритетов в движении на этом участке, что предотвратило бы создание заторов. Решение по внесению изменений в проект организации дорожного движения на данном перекрестке относится к компетенции органов местного самоуправления», — уточнили в пресс-службе регионального ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало о больших пробках, которые образовались на выезде из поселка Светлый в ноябре 2023 года после реконструкции перекрестка. В ГИБДД отметили, что необходимо настроить режим работы светофора, а в мэрии объяснили пробки гололедом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, отказались от предложений жителей поселка Светлый сменить знаки приоритета на перекрестке, где собираются огромные пробки. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе городской мэрии. «В целях увеличения пропускной способности перекрестка шоссе Западное — ул. 50-летия Магнитки производилась перенастройка светофорного объекта с увеличением времени работы разрешающего сигнала светофора для проезда жителей жилого района Светлый. Установка дорожного знака 2.4. „Уступите дорогу“ для изменения приоритетности порядка движения транспортных средств, а также изменения в конструкцию объекта нецелесообразны», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии со ссылкой на данные управления транспорта и коммунального хозяйства. В пресс-службе мэрии уточнили, что вопрос устранения пробок на этом перекрестке не раз рассматривался на совещании рабочей группы по организации дорожного движения с участием представителя ГИБДД по Магнитогорску. Установлено, что все работы для строительства дороги и перекрестка с установкой технических средств организации дорожного движения производились согласно проекту, прошедшему госэкспертизу «ОГАУ Челябинской области». Проект получил положительное заключение. В свою очередь в ГИБДД Челябинской области на запрос URA.RU ответили, что в ходе мониторинга дорожной обстановки постоянно наблюдают заторы и уже направляли свои предложения по изменению приоритета в движении транспорта. «В ходе мониторинга сотрудниками ГИБДД установлено наличие затруднений в движении при выезде из поселка Светлый. Для урегулирования данной ситуации в администрацию Магнитогорска были направлены предложения об изменении приоритетов в движении на этом участке, что предотвратило бы создание заторов. Решение по внесению изменений в проект организации дорожного движения на данном перекрестке относится к компетенции органов местного самоуправления», — уточнили в пресс-службе регионального ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало о больших пробках, которые образовались на выезде из поселка Светлый в ноябре 2023 года после реконструкции перекрестка. В ГИБДД отметили, что необходимо настроить режим работы светофора, а в мэрии объяснили пробки гололедом.