Комик Женя Синяков выступит в газовой столице ЯНАО

Комик и резидент одного из популярных развлекательных шоу Евгений Синяков выступит 12 апреля в Новом Уренгое. Поклонников ждут стендапы, шутки, интернет-расследования, сообщает telegram-канал «Импульс Севера».
«В Новый Уренгой приедет комик Женя Синяков! Мастер тонкой иронии и смешной аналитики, человек, которого при рождении в темечко поцеловал сарказм», — говорится в сообщении. Шоу состоится 12 апреля. Зрителей сольного концерта ждут интернет-расследования, стендап, шутки.
Ранее сообщалось, что в Салехарде (ЯНАО) и в Муравленко (ЯНАО) с концертной программой выступит популярная группа «Пелагея». Артисты исполнят любимые народные хиты и эксклюзивные фолковые композиции в актуальных аранжировках.
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Комик и резидент одного из популярных развлекательных шоу Евгений Синяков выступит 12 апреля в Новом Уренгое. Поклонников ждут стендапы, шутки, интернет-расследования, сообщает telegram-канал «Импульс Севера». «В Новый Уренгой приедет комик Женя Синяков! Мастер тонкой иронии и смешной аналитики, человек, которого при рождении в темечко поцеловал сарказм», — говорится в сообщении. Шоу состоится 12 апреля. Зрителей сольного концерта ждут интернет-расследования, стендап, шутки. Ранее сообщалось, что в Салехарде (ЯНАО) и в Муравленко (ЯНАО) с концертной программой выступит популярная группа «Пелагея». Артисты исполнят любимые народные хиты и эксклюзивные фолковые композиции в актуальных аранжировках.