Комик Женя Синяков выступит в газовой столице ЯНАО

Поклонников Жени Синякова ждут стендапы, шутки, интернет-расследования Фото: Размик Закарян © URA.RU

Комик и резидент одного из популярных развлекательных шоу Евгений Синяков выступит 12 апреля в Новом Уренгое. Поклонников ждут стендапы, шутки, интернет-расследования, сообщает telegram-канал «Импульс Севера».

«В Новый Уренгой приедет комик Женя Синяков! Мастер тонкой иронии и смешной аналитики, человек, которого при рождении в темечко поцеловал сарказм», — говорится в сообщении. Шоу состоится 12 апреля. Зрителей сольного концерта ждут интернет-расследования, стендап, шутки.

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