Утром 5 апреля в Екатеринбурге машина Hyundai влетела в остановочный комплекс «Микрорайон Комсомольский». Машину откинуло после столкновения с фурой. Информация об этом появилась в сети.
«ДТП на дублере Сибирского тракта. Hyundai влетела в остановку „Микрорайон Комсомольский“ после столкновения с фурой», — сообщает telegram-канал «Екатеринбург ЧП».
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи. Недалеко от остановки начала скапливаться пробка.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УГИБДД Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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