04 апреля 2024

В Екатеринбурге иномарка столкнулась с фурой и влетела в остановку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, дтп, авария
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и медики Фото:

Утром 5 апреля в Екатеринбурге машина Hyundai влетела в остановочный комплекс «Микрорайон Комсомольский». Машину откинуло после столкновения с фурой. Информация об этом появилась в сети.

«ДТП на дублере Сибирского тракта. Hyundai влетела в остановку „Микрорайон Комсомольский“ после столкновения с фурой», — сообщает telegram-канал «Екатеринбург ЧП».

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи. Недалеко от остановки начала скапливаться пробка.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УГИБДД Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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Утром 5 апреля в Екатеринбурге машина Hyundai влетела в остановочный комплекс «Микрорайон Комсомольский». Машину откинуло после столкновения с фурой. Информация об этом появилась в сети. «ДТП на дублере Сибирского тракта. Hyundai влетела в остановку „Микрорайон Комсомольский“ после столкновения с фурой», — сообщает telegram-канал «Екатеринбург ЧП». На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи. Недалеко от остановки начала скапливаться пробка. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УГИБДД Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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