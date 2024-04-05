В Челябинской области нашли 28 тонн зараженных помидоров

Три партии помидоров из Туркменистана оказались заражены вредителями Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Челябинской области обнаружили 28 тонн зараженных помидоров из Туркменистана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.

«5 апреля в двух партиях томатов общим весом 18 тонн из Туркменистана выявлена южноамериканская моль. Еще в десяти тоннах другой партии вредитель был выявлен 1 апреля», — сообщили в надзорном ведомстве.

Помидоры отправили на обеззараживание газами. Партии находятся под контролем Россельхознадзора. После обработки их допустят к продаже.