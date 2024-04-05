В Челябинской области нашли 28 тонн зараженных помидоров

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Обзорная по городу. Пермь , овощи, помидоры
Три партии помидоров из Туркменистана оказались заражены вредителями Фото:

В Челябинской области обнаружили 28 тонн зараженных помидоров из Туркменистана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.

«5 апреля в двух партиях томатов общим весом 18 тонн из Туркменистана выявлена южноамериканская моль. Еще в десяти тоннах другой партии вредитель был выявлен 1 апреля», — сообщили в надзорном ведомстве.

Помидоры отправили на обеззараживание газами. Партии находятся под контролем Россельхознадзора. После обработки их допустят к продаже.

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В Челябинской области обнаружили 28 тонн зараженных помидоров из Туркменистана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «5 апреля в двух партиях томатов общим весом 18 тонн из Туркменистана выявлена южноамериканская моль. Еще в десяти тоннах другой партии вредитель был выявлен 1 апреля», — сообщили в надзорном ведомстве. Помидоры отправили на обеззараживание газами. Партии находятся под контролем Россельхознадзора. После обработки их допустят к продаже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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