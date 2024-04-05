В Тюмени построят новое здание Центра русской культуры

В новом здании планируют обустроить зал на 500 посадочных мест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени планируют построить новое здание Центра русской культуры. Такая информация указана в документах, опубликованных на официальном сайте властей.

«Наименование и описание объекта — строительство здания МАУК Центр русской культуры г. Тюмень. Создание учреждений культуры клубного типа со зрительным залом. 500 посадочных мест, разработка проектной документации в 2024—2025 годах», — указано в документах на сайте регионального правительства.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе ЖК «Корней» построят детский сад. Новое учреждение на 600 мест появится к 2026 году.