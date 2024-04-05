В Тюмени построят новое здание Центра русской культуры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр русской народной культуры «Лад». Ткацкая мастерская. Шадринск, народное творчество, куклы
В новом здании планируют обустроить зал на 500 посадочных мест Фото:

В Тюмени планируют построить новое здание Центра русской культуры. Такая информация указана в документах, опубликованных на официальном сайте властей.

«Наименование и описание объекта — строительство здания МАУК Центр русской культуры г. Тюмень. Создание учреждений культуры клубного типа со зрительным залом. 500 посадочных мест, разработка проектной документации в 2024—2025 годах», — указано в документах на сайте регионального правительства.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе ЖК «Корней» построят детский сад. Новое учреждение на 600 мест появится к 2026 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени планируют построить новое здание Центра русской культуры. Такая информация указана в документах, опубликованных на официальном сайте властей. «Наименование и описание объекта — строительство здания МАУК Центр русской культуры г. Тюмень. Создание учреждений культуры клубного типа со зрительным залом. 500 посадочных мест, разработка проектной документации в 2024—2025 годах», — указано в документах на сайте регионального правительства. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе ЖК «Корней» построят детский сад. Новое учреждение на 600 мест появится к 2026 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...