05 апреля 2024

Пермяк отсудит десятки тысяч рублей за оскорбления в свою сторону

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Приговор диверсанту Узялло в областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, судья, суд
Суд решил взыскать в пользу истца 20 тысяч рублей Фото:

Житель Перми хотел отсудить 100 тысяч рублей за оскорбления, но суд взыскал с ответчика лишь 20 тысяч. Истец обсуждал с прорабом размещения оборудования, когда к нему подошел мужчина и начал нецензурно выражаться в его адрес, говорится в документе.

«Житель Перми обратился с требованием взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Во внимание приняты характер перенесенных истцом страданий, обстоятельства. Принято решение взыскать с ответчика 20 тысяч рублей в пользу истца. Решение не вступило в законную силу», — сообщается на сайте Орджоникидзевского районного суда.

Уточняется, что истец является поставщиком оборудования. Он и прораб стройки обсуждали рабочие моменты, когда к ним подошел ответчик и начал выражать свое недовольство, пытаясь втянуть истца в драку. Когда это не удалось сделать, мужчина несколько раз нецензурно оскорбил поставщика. В рамках рассмотрения дела суд назначил лингвистическую экспертизу, которая подтвердила, что высказывания ответчика были оскорбительными.

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Житель Перми хотел отсудить 100 тысяч рублей за оскорбления, но суд взыскал с ответчика лишь 20 тысяч. Истец обсуждал с прорабом размещения оборудования, когда к нему подошел мужчина и начал нецензурно выражаться в его адрес, говорится в документе. «Житель Перми обратился с требованием взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Во внимание приняты характер перенесенных истцом страданий, обстоятельства. Принято решение взыскать с ответчика 20 тысяч рублей в пользу истца. Решение не вступило в законную силу», — сообщается на сайте Орджоникидзевского районного суда. Уточняется, что истец является поставщиком оборудования. Он и прораб стройки обсуждали рабочие моменты, когда к ним подошел ответчик и начал выражать свое недовольство, пытаясь втянуть истца в драку. Когда это не удалось сделать, мужчина несколько раз нецензурно оскорбил поставщика. В рамках рассмотрения дела суд назначил лингвистическую экспертизу, которая подтвердила, что высказывания ответчика были оскорбительными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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