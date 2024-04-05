Пермяк отсудит десятки тысяч рублей за оскорбления в свою сторону

Суд решил взыскать в пользу истца 20 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Перми хотел отсудить 100 тысяч рублей за оскорбления, но суд взыскал с ответчика лишь 20 тысяч. Истец обсуждал с прорабом размещения оборудования, когда к нему подошел мужчина и начал нецензурно выражаться в его адрес, говорится в документе.

«Житель Перми обратился с требованием взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Во внимание приняты характер перенесенных истцом страданий, обстоятельства. Принято решение взыскать с ответчика 20 тысяч рублей в пользу истца. Решение не вступило в законную силу», — сообщается на сайте Орджоникидзевского районного суда.

Уточняется, что истец является поставщиком оборудования. Он и прораб стройки обсуждали рабочие моменты, когда к ним подошел ответчик и начал выражать свое недовольство, пытаясь втянуть истца в драку. Когда это не удалось сделать, мужчина несколько раз нецензурно оскорбил поставщика. В рамках рассмотрения дела суд назначил лингвистическую экспертизу, которая подтвердила, что высказывания ответчика были оскорбительными.