WSJ: бойцы ВСУ превратились в мусорщиков из-за нехватки снарядов

WSJ: из-за нехватки боеприпасов ВСУ ищут остатки снарядов ВС РФ

06 апреля 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Украинский майор подчеркнул, что ВСУ приходится экономить боеприпасы Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Известный под позывным «Безумный Макс» (Макс Полюхович) украинский военнослужащий поставил на востоке Украины более 14 тысячи снарядов и четырех тысяч боеприпасов для беспилотников ВСУ. Газета The Wall Street Journal назвала его «наполовину мусорщик, наполовину изготовитель кустарных бомб», так как он собирает неразорвавшиеся снаряды в зоне боевых действий, чтобы использовать их в качестве боеприпасов. «Наполовину мусорщик, наполовину изготовитель бомб на заднем дворе, Полюхович нырнул в болота и прошел несколько миль по минным полям в поисках неиспользованных боеприпасов <…> Часть из них он забирает обратно в свою импровизированную лабораторию, где превращает взрывчатку в боеприпасы для ударных дронов», — говорится в материале . Авторы статьи подчеркнули, что на территории, где живет «Безумный Макс», видны следы его деятельности: нацарапанное имя на воротах, череп с костями и склады военных трофеев. Один из домов он превратил в мастерскую по изготовлению бомб, а другой служит ему убежищем для отдыха. Украинский майор бригады с позывным «Ангел» заявил, что ВСУ находятся в режиме постоянной экономии. Офицеры 92-й штурмовой украинской бригады подтвердили серьезность ситуации с нехваткой артиллерийских снарядов. По их словам, иногда, даже обнаружив цели при помощи дронов, не могут открыть огонь из-за отсутствия боеприпасов. Ранее глава комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон сообщил, что силы российской армии в 15 раз превосходят по численности ВС Украины на одном из «самых горячих» участков фронта. Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что у ВСУ в Донбассе заканчиваются боеприпасы, передает «Национальна служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный под позывным «Безумный Макс» (Макс Полюхович) украинский военнослужащий поставил на востоке Украины более 14 тысячи снарядов и четырех тысяч боеприпасов для беспилотников ВСУ. Газета The Wall Street Journal назвала его «наполовину мусорщик, наполовину изготовитель кустарных бомб», так как он собирает неразорвавшиеся снаряды в зоне боевых действий, чтобы использовать их в качестве боеприпасов. «Наполовину мусорщик, наполовину изготовитель бомб на заднем дворе, Полюхович нырнул в болота и прошел несколько миль по минным полям в поисках неиспользованных боеприпасов <…> Часть из них он забирает обратно в свою импровизированную лабораторию, где превращает взрывчатку в боеприпасы для ударных дронов», — говорится в материале. Авторы статьи подчеркнули, что на территории, где живет «Безумный Макс», видны следы его деятельности: нацарапанное имя на воротах, череп с костями и склады военных трофеев. Один из домов он превратил в мастерскую по изготовлению бомб, а другой служит ему убежищем для отдыха. Украинский майор бригады с позывным «Ангел» заявил, что ВСУ находятся в режиме постоянной экономии. Офицеры 92-й штурмовой украинской бригады подтвердили серьезность ситуации с нехваткой артиллерийских снарядов. По их словам, иногда, даже обнаружив цели при помощи дронов, не могут открыть огонь из-за отсутствия боеприпасов. Ранее глава комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон сообщил, что силы российской армии в 15 раз превосходят по численности ВС Украины на одном из «самых горячих» участков фронта. Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что у ВСУ в Донбассе заканчиваются боеприпасы, передает «Национальна служба новостей».