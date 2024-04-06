WSJ: бойцы ВСУ превратились в мусорщиков из-за нехватки снарядов

WSJ: из-за нехватки боеприпасов ВСУ ищут остатки снарядов ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Украинский майор подчеркнул, что ВСУ приходится экономить боеприпасы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Известный под позывным «Безумный Макс» (Макс Полюхович) украинский военнослужащий поставил на востоке Украины более 14 тысячи снарядов и четырех тысяч боеприпасов для беспилотников ВСУ. Газета The Wall Street Journal назвала его «наполовину мусорщик, наполовину изготовитель кустарных бомб», так как он собирает неразорвавшиеся снаряды в зоне боевых действий, чтобы использовать их в качестве боеприпасов.

«Наполовину мусорщик, наполовину изготовитель бомб на заднем дворе, Полюхович нырнул в болота и прошел несколько миль по минным полям в поисках неиспользованных боеприпасов <…> Часть из них он забирает обратно в свою импровизированную лабораторию, где превращает взрывчатку в боеприпасы для ударных дронов», — говорится в материале.

Авторы статьи подчеркнули, что на территории, где живет «Безумный Макс», видны следы его деятельности: нацарапанное имя на воротах, череп с костями и склады военных трофеев. Один из домов он превратил в мастерскую по изготовлению бомб, а другой служит ему убежищем для отдыха.

Украинский майор бригады с позывным «Ангел» заявил, что ВСУ находятся в режиме постоянной экономии. Офицеры 92-й штурмовой украинской бригады подтвердили серьезность ситуации с нехваткой артиллерийских снарядов. По их словам, иногда, даже обнаружив цели при помощи дронов, не могут открыть огонь из-за отсутствия боеприпасов.

Ранее глава комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон сообщил, что силы российской армии в 15 раз превосходят по численности ВС Украины на одном из «самых горячих» участков фронта. Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что у ВСУ в Донбассе заканчиваются боеприпасы, передает «Национальна служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Известный под позывным «Безумный Макс» (Макс Полюхович) украинский военнослужащий поставил на востоке Украины более 14 тысячи снарядов и четырех тысяч боеприпасов для беспилотников ВСУ. Газета The Wall Street Journal назвала его «наполовину мусорщик, наполовину изготовитель кустарных бомб», так как он собирает неразорвавшиеся снаряды в зоне боевых действий, чтобы использовать их в качестве боеприпасов. «Наполовину мусорщик, наполовину изготовитель бомб на заднем дворе, Полюхович нырнул в болота и прошел несколько миль по минным полям в поисках неиспользованных боеприпасов <…> Часть из них он забирает обратно в свою импровизированную лабораторию, где превращает взрывчатку в боеприпасы для ударных дронов», — говорится в материале. Авторы статьи подчеркнули, что на территории, где живет «Безумный Макс», видны следы его деятельности: нацарапанное имя на воротах, череп с костями и склады военных трофеев. Один из домов он превратил в мастерскую по изготовлению бомб, а другой служит ему убежищем для отдыха. Украинский майор бригады с позывным «Ангел» заявил, что ВСУ находятся в режиме постоянной экономии. Офицеры 92-й штурмовой украинской бригады подтвердили серьезность ситуации с нехваткой артиллерийских снарядов. По их словам, иногда, даже обнаружив цели при помощи дронов, не могут открыть огонь из-за отсутствия боеприпасов. Ранее глава комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон сообщил, что силы российской армии в 15 раз превосходят по численности ВС Украины на одном из «самых горячих» участков фронта. Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что у ВСУ в Донбассе заканчиваются боеприпасы, передает «Национальна служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...