В Эстонии отметили превосходство армии РФ на одном из «самых горячих» участков фронта

Baltnews: в Эстонии признали 15-кратное превосходстве России на участке фронта

05 апреля 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Численность российских войск превышает силы ВСУ в 15 раз Фото: Сергей Русанов © URA.RU Силы российской армии в 15 раз превосходят по численности ВС Украины на одном из «самых горячих» участков фронта. Об этом заявил глава комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон. «Вчера поздно вечером получил сообщение от знакомого с одного из самых горячих (участков) украинского фронта, … численность врага превосходит в 15 раз… Также есть участок, где украинские подразделения могут сделать один выстрел против 300», — передает издание Baltnews слова Михкельсона. При этом он не уточнил, о каком именно участке идет речь. Михкельсон признал, что Украина может потерпеть поражение в конфликте без поддержки стран Запада. Ранее агентство сообщало, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас переживает, что отправленные боеприпасы не доходят до ВСУ. Она отметила, что из-за дефицита боевой техники и оружия украинские солдаты не могут вывозить пострадавших сослуживцев с поля боя. Также они проигрывают российской армии, уточнила Каллас. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силы российской армии в 15 раз превосходят по численности ВС Украины на одном из «самых горячих» участков фронта. Об этом заявил глава комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон. «Вчера поздно вечером получил сообщение от знакомого с одного из самых горячих (участков) украинского фронта, … численность врага превосходит в 15 раз… Также есть участок, где украинские подразделения могут сделать один выстрел против 300», — передает издание Baltnews слова Михкельсона. При этом он не уточнил, о каком именно участке идет речь. Михкельсон признал, что Украина может потерпеть поражение в конфликте без поддержки стран Запада. Ранее агентство сообщало, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас переживает, что отправленные боеприпасы не доходят до ВСУ. Она отметила, что из-за дефицита боевой техники и оружия украинские солдаты не могут вывозить пострадавших сослуживцев с поля боя. Также они проигрывают российской армии, уточнила Каллас.