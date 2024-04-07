07 апреля 2024
06 апреля 2024

Министр экономразвития РФ Решетников трудоустроил в своем ведомстве бывшего помощника

Экс-чиновник правительства Пермского края Хотулев трудоустроился в Минэк РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Хотулев приступил к работе в Минэкономразвития РФ Фото:

Александр Хотулев, работавший в правительстве экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова, трудоустроился в Минэкономразвития РФ, которым теперь руководит бывший глава региона. Хотулев возглавил оперативное управление в ведомстве.

«Александр Хотулев возглавил оперативное управление Минэкономразвития РФ. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства», — пишет «Ъ-Прикамье». Чиновник трудоустроился в Минэк РФ в январе, уточняет издание. Управление, которое курирует Хотулев, отвечает за распоряжение госимуществом, закрепленным за федеральным ведомством, и подчиняется напрямую Решетникову.

Хотулев являлся помощником экс-губернатора Решетникова. Ранее он фигурировал в деле скандального благотворительного фонда «Содействие — ХХI век». URA.RU рассказывало, что вместе со своим бывшим шефом, Хотулев останавливался в столичных отелях VIP-уровня, которые оплачивались из бюджета региона.

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Александр Хотулев, работавший в правительстве экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова, трудоустроился в Минэкономразвития РФ, которым теперь руководит бывший глава региона. Хотулев возглавил оперативное управление в ведомстве. «Александр Хотулев возглавил оперативное управление Минэкономразвития РФ. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства», — пишет «Ъ-Прикамье». Чиновник трудоустроился в Минэк РФ в январе, уточняет издание. Управление, которое курирует Хотулев, отвечает за распоряжение госимуществом, закрепленным за федеральным ведомством, и подчиняется напрямую Решетникову. Хотулев являлся помощником экс-губернатора Решетникова. Ранее он фигурировал в деле скандального благотворительного фонда «Содействие — ХХI век». URA.RU рассказывало, что вместе со своим бывшим шефом, Хотулев останавливался в столичных отелях VIP-уровня, которые оплачивались из бюджета региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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