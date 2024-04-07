Министр экономразвития РФ Решетников трудоустроил в своем ведомстве бывшего помощника

Экс-чиновник правительства Пермского края Хотулев трудоустроился в Минэк РФ

08 апреля 2024 в 10:26 Размер текста - 17 +

Александр Хотулев приступил к работе в Минэкономразвития РФ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Александр Хотулев, работавший в правительстве экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова, трудоустроился в Минэкономразвития РФ, которым теперь руководит бывший глава региона. Хотулев возглавил оперативное управление в ведомстве. «Александр Хотулев возглавил оперативное управление Минэкономразвития РФ. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства», — пишет «Ъ-Прикамье». Чиновник трудоустроился в Минэк РФ в январе, уточняет издание. Управление, которое курирует Хотулев, отвечает за распоряжение госимуществом, закрепленным за федеральным ведомством, и подчиняется напрямую Решетникову. Хотулев являлся помощником экс-губернатора Решетникова. Ранее он фигурировал в деле скандального благотворительного фонда «Содействие — ХХI век». URA.RU рассказывало, что вместе со своим бывшим шефом, Хотулев останавливался в столичных отелях VIP-уровня, которые оплачивались из бюджета региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Александр Хотулев, работавший в правительстве экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова, трудоустроился в Минэкономразвития РФ, которым теперь руководит бывший глава региона. Хотулев возглавил оперативное управление в ведомстве. «Александр Хотулев возглавил оперативное управление Минэкономразвития РФ. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства», — пишет «Ъ-Прикамье». Чиновник трудоустроился в Минэк РФ в январе, уточняет издание. Управление, которое курирует Хотулев, отвечает за распоряжение госимуществом, закрепленным за федеральным ведомством, и подчиняется напрямую Решетникову. Хотулев являлся помощником экс-губернатора Решетникова. Ранее он фигурировал в деле скандального благотворительного фонда «Содействие — ХХI век». URA.RU рассказывало, что вместе со своим бывшим шефом, Хотулев останавливался в столичных отелях VIP-уровня, которые оплачивались из бюджета региона.