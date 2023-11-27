В пермском суде назвали любимые отели главы Минэка РФ Решетникова

Пермский экс-губернатор Решетников тратил десятки тысяч рублей в сутки на отели

28 ноября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Траты Максима Решетникова озвучивают в пермском суде Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, когда работал губернатором Пермского края, во время командировок в Москву и Санкт-Петербург предпочитал останавливаться в отелях Radisson и Palace Bridge. Все расходы Решетникова и его помощника Александра Хотулева оплачивались из бюджета региона. Об этом стало известно в ходе заседания по делу о хищении 67,7 млн рублей из пермского фонда «Содействие 21 век». В присвоении денег обвиняется экс-зампредседателя краевого правительства Елена Лопаева. «Во время командировок в Москву Решетников и Хотулев останавливались в Radisson hotel, стоимость одного номера в сутки для каждого составляла 88 тысяч рублей. Находясь в Санкт-Петербурге, оба проживали в Palace Bridge hotel со стоимостью номера в 79 тысяч рублей в сутки», — передает из зала суда корреспондент URA.RU слова стороны защиты, которая оглашает документы. Также стало известно, что Решетников и его помощник всегда летали бизнес-классом «Аэрофлота», а также обязательно посещали vip-зал в Шереметьево и зал официальных делегаций в Пулково. Так, за сентябрь 2017 года Решетников и Хотулев потратили на vip-зал в Шереметьево 36 тысяч, в октябре — 66 тысяч, а в ноябре — 96 тысяч рублей. Все это было оплачено из бюджета Пермского края. Уголовное дело о хищении 67,7 млн рублей из средств фонда «Содействие 21 век» было возбуждено против экс-директора фонда Елены Найдановой и экс-зампредседателя правительства Пермского края Елены Лопаевой. Найданова во время судебного разбирательства сбежала из страны. В своих показаниях, которые были оглашены в суде после побега, она сказала, что обналичивала деньги под руководством Лопаевой для того, чтобы тратить их на экс-губернатора Прикамья Решетникова. Лопаева же своей вины не признает, она утверждает, что ее оговорили. Решетников заявлял, что личные нужды оплачивал всегда сам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, когда работал губернатором Пермского края, во время командировок в Москву и Санкт-Петербург предпочитал останавливаться в отелях Radisson и Palace Bridge. Все расходы Решетникова и его помощника Александра Хотулева оплачивались из бюджета региона. Об этом стало известно в ходе заседания по делу о хищении 67,7 млн рублей из пермского фонда «Содействие 21 век». В присвоении денег обвиняется экс-зампредседателя краевого правительства Елена Лопаева. «Во время командировок в Москву Решетников и Хотулев останавливались в Radisson hotel, стоимость одного номера в сутки для каждого составляла 88 тысяч рублей. Находясь в Санкт-Петербурге, оба проживали в Palace Bridge hotel со стоимостью номера в 79 тысяч рублей в сутки», — передает из зала суда корреспондент URA.RU слова стороны защиты, которая оглашает документы. Также стало известно, что Решетников и его помощник всегда летали бизнес-классом «Аэрофлота», а также обязательно посещали vip-зал в Шереметьево и зал официальных делегаций в Пулково. Так, за сентябрь 2017 года Решетников и Хотулев потратили на vip-зал в Шереметьево 36 тысяч, в октябре — 66 тысяч, а в ноябре — 96 тысяч рублей. Все это было оплачено из бюджета Пермского края. Уголовное дело о хищении 67,7 млн рублей из средств фонда «Содействие 21 век» было возбуждено против экс-директора фонда Елены Найдановой и экс-зампредседателя правительства Пермского края Елены Лопаевой. Найданова во время судебного разбирательства сбежала из страны. В своих показаниях, которые были оглашены в суде после побега, она сказала, что обналичивала деньги под руководством Лопаевой для того, чтобы тратить их на экс-губернатора Прикамья Решетникова. Лопаева же своей вины не признает, она утверждает, что ее оговорили. Решетников заявлял, что личные нужды оплачивал всегда сам.