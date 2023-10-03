По делу пермского фонда допросили помощника федерального министра

04 октября 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Хотулев заявил в суде, что не знал о компенсации трат Решетникова из фонда Фото: Сергей Русанов © URA.RU В суде по уголовному делу о хищении денег из фонда «Содействие 21 век» допросили Александра Хотулева. Сейчас он работает помощником министра экономразвития РФ Максима Решетникова, а ранее, когда Решетников был губернатором Пермского края, Хотулев помогал ему управлять регионом. Допрос свидетеля проходил по видеоконференцсвязи из московского суда. Хотулев сообщил, что в период с 2017 по 2019 год занимался организацией рабочего графика Решетникова и сопровождал его в поездках. «Мне ничего неизвестно о том, что траты Максима Решетникова компенсировались из средств фонда „Содействие 21 век“. С Бывшим директором фонда Еленой Найдановой знаком не был. Чеки за покупки губернатора передавал помощнице Елены Лопаевой, но насколько знаю, траты на личные нужды Решетников компенсировал сам», — передает из зала суда слова Хотулева корреспондент URA.RU. Помощник министра также пояснил, что случаи, когда чек в ресторане закрывал не сам губернатор, а кто-то из его помощников скорее исключение, связанное с напряженным графиком работы Решетникова. «Так случалось, когда ему срочно нужно было куда-то ехать. Это все равно, что я попросил бы своего друга оплатить счет, а позже вернул бы ему деньги», — заявил Хотулев. На большинство заданных вопросов допрашиваемый не ответил, сославшись на плохую память. По версии обвинения, из фонда «Содействие 21 век» в период с 2017 по 2019 годы было похищено более 67,7 млн рублей. В этом обвиняются экс-зампредседателя правительства Пермского края Елена Лопаева и сбежавшая из страны бывший директор фонда Елена Найданова. В ходе рассмотрения уголовного дела стало известно, что часть денег была направлена на покупку личных вещей для Максима Решетникова и его семьи в годы, когда он был губернатором региона. В частности, из этих средств были оплачены деревянная горка, сигары и дорогостоящий алкоголь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В суде по уголовному делу о хищении денег из фонда «Содействие 21 век» допросили Александра Хотулева. Сейчас он работает помощником министра экономразвития РФ Максима Решетникова, а ранее, когда Решетников был губернатором Пермского края, Хотулев помогал ему управлять регионом. Допрос свидетеля проходил по видеоконференцсвязи из московского суда. Хотулев сообщил, что в период с 2017 по 2019 год занимался организацией рабочего графика Решетникова и сопровождал его в поездках. «Мне ничего неизвестно о том, что траты Максима Решетникова компенсировались из средств фонда „Содействие 21 век“. С Бывшим директором фонда Еленой Найдановой знаком не был. Чеки за покупки губернатора передавал помощнице Елены Лопаевой, но насколько знаю, траты на личные нужды Решетников компенсировал сам», — передает из зала суда слова Хотулева корреспондент URA.RU. Помощник министра также пояснил, что случаи, когда чек в ресторане закрывал не сам губернатор, а кто-то из его помощников скорее исключение, связанное с напряженным графиком работы Решетникова. «Так случалось, когда ему срочно нужно было куда-то ехать. Это все равно, что я попросил бы своего друга оплатить счет, а позже вернул бы ему деньги», — заявил Хотулев. На большинство заданных вопросов допрашиваемый не ответил, сославшись на плохую память. По версии обвинения, из фонда «Содействие 21 век» в период с 2017 по 2019 годы было похищено более 67,7 млн рублей. В этом обвиняются экс-зампредседателя правительства Пермского края Елена Лопаева и сбежавшая из страны бывший директор фонда Елена Найданова. В ходе рассмотрения уголовного дела стало известно, что часть денег была направлена на покупку личных вещей для Максима Решетникова и его семьи в годы, когда он был губернатором региона. В частности, из этих средств были оплачены деревянная горка, сигары и дорогостоящий алкоголь.