Войска РФ уничтожили группу вертолетчиков Mad Ducks, летавших в Мариуполь

08 апреля 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили украинскую группу вертолетчиков Mad Ducks Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине уничтожена группа вертолетчиков Mad Ducks. Группа была ликвидирована вместе с командиром по кличке Петрович. «На Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks», — сообщает «Российская газета». Там добавили, что группа была атакована еще в марте и была ликвидирована вместо со своим командиром по кличке Петрович. Украинская группа вертолетчиков Mad Ducks выполняли полеты на Ми-8. Экипаж этой группы стал известен в ВСУ после миссии в Мариуполе в марте 2022 года. Во время этой операции они занимались эвакуацией командиров, иностранных советников и секретных данных с завода «Азовсталь». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине уничтожена группа вертолетчиков Mad Ducks. Группа была ликвидирована вместе с командиром по кличке Петрович. «На Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks», — сообщает «Российская газета». Там добавили, что группа была атакована еще в марте и была ликвидирована вместо со своим командиром по кличке Петрович. Украинская группа вертолетчиков Mad Ducks выполняли полеты на Ми-8. Экипаж этой группы стал известен в ВСУ после миссии в Мариуполе в марте 2022 года. Во время этой операции они занимались эвакуацией командиров, иностранных советников и секретных данных с завода «Азовсталь».