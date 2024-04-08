Войска РФ уничтожили группу вертолетчиков Mad Ducks, летавших в Мариуполь

На Украине уничтожена группа вертолетчиков Mad Ducks. Группа была ликвидирована вместе с командиром по кличке Петрович.
«На Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks», — сообщает «Российская газета». Там добавили, что группа была атакована еще в марте и была ликвидирована вместо со своим командиром по кличке Петрович.
Украинская группа вертолетчиков Mad Ducks выполняли полеты на Ми-8. Экипаж этой группы стал известен в ВСУ после миссии в Мариуполе в марте 2022 года. Во время этой операции они занимались эвакуацией командиров, иностранных советников и секретных данных с завода «Азовсталь».
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