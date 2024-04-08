Войска РФ уничтожили группу вертолетчиков Mad Ducks, летавших в Мариуполь

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ВС РФ уничтожили украинскую группу вертолетчиков Mad Ducks Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине уничтожена группа вертолетчиков Mad Ducks. Группа была ликвидирована вместе с командиром по кличке Петрович.

«На Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks», — сообщает «Российская газета». Там добавили, что группа была атакована еще в марте и была ликвидирована вместо со своим командиром по кличке Петрович.

Украинская группа вертолетчиков Mad Ducks выполняли полеты на Ми-8. Экипаж этой группы стал известен в ВСУ после миссии в Мариуполе в марте 2022 года. Во время этой операции они занимались эвакуацией командиров, иностранных советников и секретных данных с завода «Азовсталь».

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На Украине уничтожена группа вертолетчиков Mad Ducks. Группа была ликвидирована вместе с командиром по кличке Петрович. «На Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks», — сообщает «Российская газета». Там добавили, что группа была атакована еще в марте и была ликвидирована вместо со своим командиром по кличке Петрович. Украинская группа вертолетчиков Mad Ducks выполняли полеты на Ми-8. Экипаж этой группы стал известен в ВСУ после миссии в Мариуполе в марте 2022 года. Во время этой операции они занимались эвакуацией командиров, иностранных советников и секретных данных с завода «Азовсталь».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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