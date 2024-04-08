Форум по воспитанию в Челябинске привлек 500 участников

08 апреля 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер поприветствовал участников форума по воспитанию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал старт форуму советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями «Навигаторы детства». Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона. «Создаем всю необходимую инфраструктуру, чтобы ребята могли реализовать себя в учебе, науке, творчестве, спорте, общественной деятельности. Рад, что к работе форума подключились федеральные коллеги и представители региональных организаций, включенных в работу с детьми и молодежью. Замечательно, что среди участников есть активисты Движения первых, которые уже окончили школу и стали студентами, но по-прежнему остаются частью большой региональной команды. Очень важно сохранять такую преемственность, воспитывать новых лидеров. Здорово, что родители в этот процесс включаются. Пусть все, что вы делаете, приносит удовлетворение и добрые плоды», — обратился Текслер к участникам форума. Трехдневный форум, который стартовал в Челябинске 8 апреля, объединил 470 педагогов и 30 родителей со всего региона. Специалисты собрались вместе, чтобы обменяться опытом, ознакомиться с новыми методиками в воспитательной деятельности, выработать новые решения и способы их внедрения. Текслер подчеркнул, что за три насыщенных дня работы будет много дискуссий, мастер-классов, важно выявить все самое полезное. И пожелал участникам форума плодотворной работы. На форуме участников ждут различные форматы взаимодействия: мастер-классы, мотивационная встреча с представителями творческих направлений, интеллектуальная игра и многое другое. Всего в регионе работают почти 900 советников директоров по воспитанию в более чем 600 образовательных организациях. К этой работе активно подключились первичные организации реготделения Движения первых, которых сейчас в области почти 1000. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал старт форуму советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями «Навигаторы детства». Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона. «Создаем всю необходимую инфраструктуру, чтобы ребята могли реализовать себя в учебе, науке, творчестве, спорте, общественной деятельности. Рад, что к работе форума подключились федеральные коллеги и представители региональных организаций, включенных в работу с детьми и молодежью. Замечательно, что среди участников есть активисты Движения первых, которые уже окончили школу и стали студентами, но по-прежнему остаются частью большой региональной команды. Очень важно сохранять такую преемственность, воспитывать новых лидеров. Здорово, что родители в этот процесс включаются. Пусть все, что вы делаете, приносит удовлетворение и добрые плоды», — обратился Текслер к участникам форума. Трехдневный форум, который стартовал в Челябинске 8 апреля, объединил 470 педагогов и 30 родителей со всего региона. Специалисты собрались вместе, чтобы обменяться опытом, ознакомиться с новыми методиками в воспитательной деятельности, выработать новые решения и способы их внедрения. Текслер подчеркнул, что за три насыщенных дня работы будет много дискуссий, мастер-классов, важно выявить все самое полезное. И пожелал участникам форума плодотворной работы. На форуме участников ждут различные форматы взаимодействия: мастер-классы, мотивационная встреча с представителями творческих направлений, интеллектуальная игра и многое другое. Всего в регионе работают почти 900 советников директоров по воспитанию в более чем 600 образовательных организациях. К этой работе активно подключились первичные организации реготделения Движения первых, которых сейчас в области почти 1000.