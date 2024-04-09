Глава МЧС России Куренков вылетел на осмотр подтопленных территорий РФ

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел на осмотр подтопленных территорий в регионах страны. Об этом сообщили в МЧС.
«Александр Куренков вместе с полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым <…> с воздуха оценят оперативную обстановку наиболее пострадавших от весеннего паводка районов», — предает telegram-канал МЧС России. Также участие в осмотре принял губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Ранее сообщалось, что Куренков прибыл в Оренбургскую область для контроля ситуации с паводком. Планировалось, что он совершит облет подтопленных территорий и обсудит возможное развитие обстановки в регионе с Паслером.
Также глава МЧС России выступил с докладом перед президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам встречи российский глава поручил создать правительственную комиссию из-за ситуации с паводками, передает телеканал 360.
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Глава МЧС России Александр Куренков вылетел на осмотр подтопленных территорий в регионах страны. Об этом сообщили в МЧС. «Александр Куренков вместе с полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым <…> с воздуха оценят оперативную обстановку наиболее пострадавших от весеннего паводка районов», — предает telegram-канал МЧС России. Также участие в осмотре принял губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Ранее сообщалось, что Куренков прибыл в Оренбургскую область для контроля ситуации с паводком. Планировалось, что он совершит облет подтопленных территорий и обсудит возможное развитие обстановки в регионе с Паслером. Также глава МЧС России выступил с докладом перед президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам встречи российский глава поручил создать правительственную комиссию из-за ситуации с паводками, передает телеканал 360.