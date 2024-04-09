Общество Глава МЧС России Куренков вылетел на осмотр подтопленных территорий РФ 09 апреля 2024 в 12:18 Размер текста - 17 + В осмотре подтопленных территорий Куренкову (на фото) помогают Комаров и Паслер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Глава МЧС России Александр Куренков вылетел на осмотр подтопленных территорий в регионах страны. Об этом сообщили в МЧС. «Александр Куренков вместе с полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым <…> с воздуха оценят оперативную обстановку наиболее пострадавших от весеннего паводка районов», — предает telegram-канал МЧС России. Также участие в осмотре принял губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Ранее сообщалось, что Куренков прибыл в Оренбургскую область для контроля ситуации с паводком. Планировалось, что он совершит облет подтопленных территорий и обсудит возможное развитие обстановки в регионе с Паслером. Также глава МЧС России выступил с докладом перед президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам встречи российский глава поручил создать правительственную комиссию из-за ситуации с паводками, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава МЧС России Александр Куренков вылетел на осмотр подтопленных территорий в регионах страны. Об этом сообщили в МЧС. «Александр Куренков вместе с полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым <…> с воздуха оценят оперативную обстановку наиболее пострадавших от весеннего паводка районов», — предает telegram-канал МЧС России. Также участие в осмотре принял губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Ранее сообщалось, что Куренков прибыл в Оренбургскую область для контроля ситуации с паводком. Планировалось, что он совершит облет подтопленных территорий и обсудит возможное развитие обстановки в регионе с Паслером. Также глава МЧС России выступил с докладом перед президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам встречи российский глава поручил создать правительственную комиссию из-за ситуации с паводками, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям