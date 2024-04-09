Глава МЧС России Куренков вылетел на осмотр подтопленных территорий РФ

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Приезд министра МЧС Куренкова Александра в село Юлдус. Курган , куренков александр
В осмотре подтопленных территорий Куренкову (на фото) помогают Комаров и Паслер Фото:
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Глава МЧС России Александр Куренков вылетел на осмотр подтопленных территорий в регионах страны. Об этом сообщили в МЧС.

«Александр Куренков вместе с полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым <…> с воздуха оценят оперативную обстановку наиболее пострадавших от весеннего паводка районов», — предает telegram-канал МЧС России. Также участие в осмотре принял губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Ранее сообщалось, что Куренков прибыл в Оренбургскую область для контроля ситуации с паводком. Планировалось, что он совершит облет подтопленных территорий и обсудит возможное развитие обстановки в регионе с Паслером.

Также глава МЧС России выступил с докладом перед президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам встречи российский глава поручил создать правительственную комиссию из-за ситуации с паводками, передает телеканал 360.

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Глава МЧС России Александр Куренков вылетел на осмотр подтопленных территорий в регионах страны. Об этом сообщили в МЧС. «Александр Куренков вместе с полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым <…> с воздуха оценят оперативную обстановку наиболее пострадавших от весеннего паводка районов», — предает telegram-канал МЧС России. Также участие в осмотре принял губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Ранее сообщалось, что Куренков прибыл в Оренбургскую область для контроля ситуации с паводком. Планировалось, что он совершит облет подтопленных территорий и обсудит возможное развитие обстановки в регионе с Паслером. Также глава МЧС России выступил с докладом перед президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам встречи российский глава поручил создать правительственную комиссию из-за ситуации с паводками, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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