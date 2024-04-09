Глава МЧС Куренков прибыл в подтопленную Оренбургскую область

09 апреля 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Александр Куренков лично увидит подтопленные регионы, рассказали в МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы В Оренбургскую область прибыл глава МЧС России Александр Куренков для контроля ситуации с паводком. Об этом рассказали в ведомстве. «Александр Куренков совершит облет подтопленных территорий, обсудит обстановку и ее возможное развитие с главой региона и скоординирует дальнейшие действия сил и средств РСЧС по ликвидации последствий», — сообщает МЧС России в своем telegram-канале . До этого президент России Владимир Путин поручил Куренкову отправиться в Оренбургскую область. Новость по теме Какие районы Орска затопило водой. Карта В начале апреля в регионы прорвало дамбу. Спустя время тысячи домов оказались подтопленными. 8 апреля жители Орска вышли на митинг. Они выразили недовольство местным властям, которые пообещали выплатить от 50 до 100 тысяч рублей пострадавшим. Подробности — в материале URA.RU. По последней информации, ситуация в регионе с наводнением остается напряженной. Однако в некоторых районах вода начала отступать, сообщили в МЧС, передает «Национальная служба новостей». Ранее в ведомстве предупредили, что пик критической ситуации, вероятно, придется на 10 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Оренбургскую область прибыл глава МЧС России Александр Куренков для контроля ситуации с паводком. Об этом рассказали в ведомстве. «Александр Куренков совершит облет подтопленных территорий, обсудит обстановку и ее возможное развитие с главой региона и скоординирует дальнейшие действия сил и средств РСЧС по ликвидации последствий», — сообщает МЧС России в своем telegram-канале. До этого президент России Владимир Путин поручил Куренкову отправиться в Оренбургскую область. В начале апреля в регионы прорвало дамбу. Спустя время тысячи домов оказались подтопленными. 8 апреля жители Орска вышли на митинг. Они выразили недовольство местным властям, которые пообещали выплатить от 50 до 100 тысяч рублей пострадавшим. Подробности — в материале URA.RU. По последней информации, ситуация в регионе с наводнением остается напряженной. Однако в некоторых районах вода начала отступать, сообщили в МЧС, передает «Национальная служба новостей». Ранее в ведомстве предупредили, что пик критической ситуации, вероятно, придется на 10 апреля.