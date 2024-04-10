Директор поиска «Яндекса» рассказал о последствиях раздела с головной компанией в Европе

Директор поиска «Яндекса» Масюк: компания продолжит развивать свои сервисы в РФ
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Деятельность «Яндекса» не будет ограничена в России Фото:

«Яндекс» в России после раздела активов с главной компанией Yandex N.V не столкнется с какими-либо последствиями и продолжит свободно развивать свои сервисы. Об этом сообщил директор поискового бизнеса российского «Яндекса» Дмитрий Масюк.

«Есть миф, что у „Яндекса“ что-то заберут. Это не так. Мы продолжаем развитие сервисов в соответствии с долгосрочной стратегией», — рассказал Дмитрий Масюк «Коммерсанту».

Предприниматель также сообщил, что соглашение о неконкуренции с головным офисом не будет как-то ограничивать российский филиал. «На каких-то территориях договорились, что там можем работать только мы», — уточнил бизнесмен. Кроме того, Масюк завил, что между офисами не будет никакой вражды. Сотрудники из разных филиалов продолжают вполне дружеской общение.

В декабре 2023 года стало известно, что в начале 2024-го состоится сделка по разделению бизнеса. Сообщалось, что нидерландская Yandex N.V намерена полностью продать российский бизнес.

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«Яндекс» в России после раздела активов с главной компанией Yandex N.V не столкнется с какими-либо последствиями и продолжит свободно развивать свои сервисы. Об этом сообщил директор поискового бизнеса российского «Яндекса» Дмитрий Масюк. «Есть миф, что у „Яндекса“ что-то заберут. Это не так. Мы продолжаем развитие сервисов в соответствии с долгосрочной стратегией», — рассказал Дмитрий Масюк «Коммерсанту». Предприниматель также сообщил, что соглашение о неконкуренции с головным офисом не будет как-то ограничивать российский филиал. «На каких-то территориях договорились, что там можем работать только мы», — уточнил бизнесмен. Кроме того, Масюк завил, что между офисами не будет никакой вражды. Сотрудники из разных филиалов продолжают вполне дружеской общение. В декабре 2023 года стало известно, что в начале 2024-го состоится сделка по разделению бизнеса. Сообщалось, что нидерландская Yandex N.V намерена полностью продать российский бизнес.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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