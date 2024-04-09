Медведя из Кизильского района вернут в дикую природу. Фото

10 апреля 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

Дикому медвежонку из Кизильского района сохранят жизнь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Медведя из Кизильского района Челябинской области планируют вернуть в дикую природу. Отловить животное помогут специалисты Челябинского зоопарка, которые несколько лет назад успешно отловили двух медведей в курортном поселке Банное, сообщили в пресс-службе минсоц региона. «Сегодня в поселке Увельский Кизильского района, где дикий медведь появился прошлой осенью, благополучно перезимовал и был замечен уже весной 2024 года, состоится совещание под руководством начальника управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания Министерства экологии Челябинской области Андрея Питовина по решению организационных вопросов отлова и переселения медведя. К работе по отлову животного подключатся специалисты Челябинского зоопарка, которые несколько лет назад успешно отловили двух медведей в курортном поселке Банное», — сообщили в ведомстве. По словам специалистов, молодой медведь, которому не более трех лет, в поисках пищи достаточно близко подходит к поселку Увальский. Животное ведет себя не агрессивно, при встрече с людьми — осторожно. Сразу после появления медведя вблизи поселка было проведено оперативное совещание с участием специалиста регионального министерства экологии и представителя местной общественной организации охотников и рыболовов для решения вопроса безопасности жителей района. По итогам совещания была разработана и размещена в чате поселка Увельский памятка о действиях при внезапном столкновении с медведем. Кроме того, провели встречу с руководством ОМВД России по Кизильскому району о необходимости особого контроля ситуации. Если медведь начнет проявлять агрессию, определен охотник, который имеет опыт добычи медведей и при возникновении экстренной ситуации сможет оперативно прийти людям на помощь. В поселке Увельский Кизильского района, где дикий медведь появился прошлой осенью, благополучно перезимовал и был замечен уже весной 2024 года Фото: пресс-служба минсоц по региону Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Медведя из Кизильского района Челябинской области планируют вернуть в дикую природу. Отловить животное помогут специалисты Челябинского зоопарка, которые несколько лет назад успешно отловили двух медведей в курортном поселке Банное, сообщили в пресс-службе минсоц региона. «Сегодня в поселке Увельский Кизильского района, где дикий медведь появился прошлой осенью, благополучно перезимовал и был замечен уже весной 2024 года, состоится совещание под руководством начальника управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания Министерства экологии Челябинской области Андрея Питовина по решению организационных вопросов отлова и переселения медведя. К работе по отлову животного подключатся специалисты Челябинского зоопарка, которые несколько лет назад успешно отловили двух медведей в курортном поселке Банное», — сообщили в ведомстве. По словам специалистов, молодой медведь, которому не более трех лет, в поисках пищи достаточно близко подходит к поселку Увальский. Животное ведет себя не агрессивно, при встрече с людьми — осторожно. Сразу после появления медведя вблизи поселка было проведено оперативное совещание с участием специалиста регионального министерства экологии и представителя местной общественной организации охотников и рыболовов для решения вопроса безопасности жителей района. По итогам совещания была разработана и размещена в чате поселка Увельский памятка о действиях при внезапном столкновении с медведем. Кроме того, провели встречу с руководством ОМВД России по Кизильскому району о необходимости особого контроля ситуации. Если медведь начнет проявлять агрессию, определен охотник, который имеет опыт добычи медведей и при возникновении экстренной ситуации сможет оперативно прийти людям на помощь.