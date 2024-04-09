Суд ХМАО вынес приговор мужчине, который хотел воевать в составе РДК*

Суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Нижневартовска 2004 года рождения, который пытался уехать на Украину и вступить в «Русский добровольческий корпус» (признана террористической организацией и запрещена в РФ). Об этом сообщает журналист URA.RU из зала заседания.
«[Подсудимого] признать виновным в совершении преступления. Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — передает журналист агентства из зала суда.
Вартовчанина осудили по двум статьям УК РФ: «приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «государственная измена». В пресс-службе суда URA.RU рассказали, что мужчина планировал уехать на Украину и вступить в террористическую неонацистскую организацию «Русский добровольческий корпус» (запрещена в РФ). Он был задержан в Брянской области в направлении российско-белорусской границы.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мужчина оштрафован за дискредитацию ВС РФ у мемориала жертв теракта в «Крокус Сити Холл». Ему присудили штраф в 30 000 рублей.
*РДК — признана террористической организацией. Запрещена на территории РФ.
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