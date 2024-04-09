Суд ХМАО вынес приговор мужчине, который хотел воевать в составе РДК*

10 апреля 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

Вартовчанин получил девять лет колонии строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Нижневартовска 2004 года рождения, который пытался уехать на Украину и вступить в «Русский добровольческий корпус» (признана террористической организацией и запрещена в РФ). Об этом сообщает журналист URA.RU из зала заседания. «[Подсудимого] признать виновным в совершении преступления. Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — передает журналист агентства из зала суда. Вартовчанина осудили по двум статьям УК РФ: «приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «государственная измена». В пресс-службе суда URA.RU рассказали, что мужчина планировал уехать на Украину и вступить в террористическую неонацистскую организацию «Русский добровольческий корпус» (запрещена в РФ). Он был задержан в Брянской области в направлении российско-белорусской границы. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мужчина оштрафован за дискредитацию ВС РФ у мемориала жертв теракта в «Крокус Сити Холл». Ему присудили штраф в 30 000 рублей. *РДК — признана террористической организацией. Запрещена на территории РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Нижневартовска 2004 года рождения, который пытался уехать на Украину и вступить в «Русский добровольческий корпус» (признана террористической организацией и запрещена в РФ). Об этом сообщает журналист URA.RU из зала заседания. «[Подсудимого] признать виновным в совершении преступления. Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — передает журналист агентства из зала суда. Вартовчанина осудили по двум статьям УК РФ: «приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «государственная измена». В пресс-службе суда URA.RU рассказали, что мужчина планировал уехать на Украину и вступить в террористическую неонацистскую организацию «Русский добровольческий корпус» (запрещена в РФ). Он был задержан в Брянской области в направлении российско-белорусской границы. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мужчина оштрафован за дискредитацию ВС РФ у мемориала жертв теракта в «Крокус Сити Холл». Ему присудили штраф в 30 000 рублей. *РДК — признана террористической организацией. Запрещена на территории РФ.