В ХМАО мужчина оштрафован за дискредитацию ВС РФ у мемориала жертв теракта в «Крокус Сити Холл»

Житель Сургута оштрафован на 30 000 рублей за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации возле мемориала жертв теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом сообщается в картотеке городского суда.
«[Подсудимого] признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей», — сообщается в картотеке.
Сургутянин пришел на площадь возле администрации к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Там он возложил цветы, мягкую игрушку и плакат с надписью, которую суд посчитал дискредитирующей ВС РФ. Югорчанин в своих действиях раскаялся.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО житель получил штраф за комментарий о ВС РФ в соцсетях. По решению суда он заплатил 30 000 рублей.
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