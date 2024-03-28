28 марта 2024

В ХМАО мужчина оштрафован за дискредитацию ВС РФ у мемориала жертв теракта в «Крокус Сити Холл»

В ХМАО мужчин пришел к мемориалу с плакатом, дискредитирующим ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, уголовное дело, прокурор, зал суда, судебное заседание, судебный процесс
Мужчине присудили штраф в 30 000 рублей Фото:

Житель Сургута оштрафован на 30 000 рублей за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации возле мемориала жертв теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом сообщается в картотеке городского суда.

«[Подсудимого] признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей», — сообщается в картотеке.

Сургутянин пришел на площадь возле администрации к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Там он возложил цветы, мягкую игрушку и плакат с надписью, которую суд посчитал дискредитирующей ВС РФ. Югорчанин в своих действиях раскаялся.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО житель получил штраф за комментарий о ВС РФ в соцсетях. По решению суда он заплатил 30 000 рублей.

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Житель Сургута оштрафован на 30 000 рублей за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации возле мемориала жертв теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом сообщается в картотеке городского суда. «[Подсудимого] признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей», — сообщается в картотеке. Сургутянин пришел на площадь возле администрации к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Там он возложил цветы, мягкую игрушку и плакат с надписью, которую суд посчитал дискредитирующей ВС РФ. Югорчанин в своих действиях раскаялся. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО житель получил штраф за комментарий о ВС РФ в соцсетях. По решению суда он заплатил 30 000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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