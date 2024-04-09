На СВО погиб танкист из Пермского края Сергей Воронюк

Бойцу было 49 лет
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Украине в зоне специальной военной операции погиб водитель танкового взвода Сергей Воронюк из Александровского муниципального округа (Пермский край). Боец умер 1 апреля 2024 года.
«Официально подтвердилось известие о гибели нашего земляка. 1 апреля 2024 года в ходе проведения специальной военной операции погиб ефрейтор, старший механик — водитель танкового взвода Воронюк Сергей Михайлович», — сообщили в администрации Александровского муниципального округа.
Уточняется, что мужчина погиб в возрасте 49 лет. Время и дата прощания с бойцом сообщат дополнительно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!