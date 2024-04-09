09 апреля 2024

На СВО погиб танкист из Пермского края Сергей Воронюк

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Бойцу было 49 лет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине в зоне специальной военной операции погиб водитель танкового взвода Сергей Воронюк из Александровского муниципального округа (Пермский край). Боец умер 1 апреля 2024 года.

«Официально подтвердилось известие о гибели нашего земляка. 1 апреля 2024 года в ходе проведения специальной военной операции погиб ефрейтор, старший механик — водитель танкового взвода Воронюк Сергей Михайлович», — сообщили в администрации Александровского муниципального округа.

Уточняется, что мужчина погиб в возрасте 49 лет. Время и дата прощания с бойцом сообщат дополнительно.

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На Украине в зоне специальной военной операции погиб водитель танкового взвода Сергей Воронюк из Александровского муниципального округа (Пермский край). Боец умер 1 апреля 2024 года. «Официально подтвердилось известие о гибели нашего земляка. 1 апреля 2024 года в ходе проведения специальной военной операции погиб ефрейтор, старший механик — водитель танкового взвода Воронюк Сергей Михайлович», — сообщили в администрации Александровского муниципального округа. Уточняется, что мужчина погиб в возрасте 49 лет. Время и дата прощания с бойцом сообщат дополнительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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