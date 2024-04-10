10 апреля 2024

В Екатеринбурге за месяц подскочили цены на «вторичку». Инфографика

В Екатеринбурге за месяц подскочили цены на квадратный метр вторичного жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Сквер «Опалихинский» по ул. Опалихинской в Верх-Исетском районе. Екатеринбург, жилой дом, недвижимость, квартира, виды екатеринбурга, виды города, сквер опалихинский, старый фонд
Лидером по росту цен за «квадрат» стали квартиры в Верх-Исетском районе Фото:

В Екатеринбурге в марте средняя стоимость квадратного метра в квартирах на вторичном рынке выросла на 1,3 тысячи рублей по сравнению с показателями в феврале. Лидером по росту цены «квадрата» стало жилье в Верх-Исетском районе, рассказали URA.RU в агентстве недвижимости «Этажи».

«Средняя цена предложения за март составляла 126809 рублей за квадратный метр. Это на 1355 рублей выше, чем в прошлом месяце. Если сравнивать с прошлым годом, то средняя цена на вторичную недвижимость выросла на целых 17415 рублей за „квадрат“ (+15,92%)», — следует из аналитики.

Квадратный метр жилья в Верх-Исетском районе вырос до 144 573 рублей, в Ленинском — 134 322 рублей, тройку лидеров по росту стоимости закрывает Чкаловский район — 130 685 рублей. По словам руководителя группы продаж агентства Анны Аликрицких, несмотря на высокую ключевую ставку, доля сделок на рынке вторичной недвижимости существенно не снизилась. «Если сравнивать с показателями января, спрос на вторичное жилье в конце первого квартала продемонстрировал заметный рост. Это стало причиной увеличения стоимости жилья», — отметила эксперт.

За последние три года стоимость квадратного метра на рынке первичной недвижимости в Екатеринбурге выросла с 91,1 тысячи до 148,8 тысячи рублей (+63,3%). Самой дорогой локацией стал центр города — 251,3 тысячи за «квадрат».

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В Екатеринбурге в марте средняя стоимость квадратного метра в квартирах на вторичном рынке выросла на 1,3 тысячи рублей по сравнению с показателями в феврале. Лидером по росту цены «квадрата» стало жилье в Верх-Исетском районе, рассказали URA.RU в агентстве недвижимости «Этажи». «Средняя цена предложения за март составляла 126809 рублей за квадратный метр. Это на 1355 рублей выше, чем в прошлом месяце. Если сравнивать с прошлым годом, то средняя цена на вторичную недвижимость выросла на целых 17415 рублей за „квадрат“ (+15,92%)», — следует из аналитики. Квадратный метр жилья в Верх-Исетском районе вырос до 144 573 рублей, в Ленинском — 134 322 рублей, тройку лидеров по росту стоимости закрывает Чкаловский район — 130 685 рублей. По словам руководителя группы продаж агентства Анны Аликрицких, несмотря на высокую ключевую ставку, доля сделок на рынке вторичной недвижимости существенно не снизилась. «Если сравнивать с показателями января, спрос на вторичное жилье в конце первого квартала продемонстрировал заметный рост. Это стало причиной увеличения стоимости жилья», — отметила эксперт. За последние три года стоимость квадратного метра на рынке первичной недвижимости в Екатеринбурге выросла с 91,1 тысячи до 148,8 тысячи рублей (+63,3%). Самой дорогой локацией стал центр города — 251,3 тысячи за «квадрат».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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