В Екатеринбурге за месяц подскочили цены на «вторичку». Инфографика

В Екатеринбурге за месяц подскочили цены на квадратный метр вторичного жилья

11 апреля 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

Лидером по росту цен за «квадрат» стали квартиры в Верх-Исетском районе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге в марте средняя стоимость квадратного метра в квартирах на вторичном рынке выросла на 1,3 тысячи рублей по сравнению с показателями в феврале. Лидером по росту цены «квадрата» стало жилье в Верх-Исетском районе, рассказали URA.RU в агентстве недвижимости «Этажи». «Средняя цена предложения за март составляла 126809 рублей за квадратный метр. Это на 1355 рублей выше, чем в прошлом месяце. Если сравнивать с прошлым годом, то средняя цена на вторичную недвижимость выросла на целых 17415 рублей за „квадрат“ (+15,92%)», — следует из аналитики. Квадратный метр жилья в Верх-Исетском районе вырос до 144 573 рублей, в Ленинском — 134 322 рублей, тройку лидеров по росту стоимости закрывает Чкаловский район — 130 685 рублей. По словам руководителя группы продаж агентства Анны Аликрицких, несмотря на высокую ключевую ставку, доля сделок на рынке вторичной недвижимости существенно не снизилась. «Если сравнивать с показателями января, спрос на вторичное жилье в конце первого квартала продемонстрировал заметный рост. Это стало причиной увеличения стоимости жилья», — отметила эксперт. За последние три года стоимость квадратного метра на рынке первичной недвижимости в Екатеринбурге выросла с 91,1 тысячи до 148,8 тысячи рублей (+63,3%). Самой дорогой локацией стал центр города — 251,3 тысячи за «квадрат». Инфографика: агентство недвижимости «Этажи» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в марте средняя стоимость квадратного метра в квартирах на вторичном рынке выросла на 1,3 тысячи рублей по сравнению с показателями в феврале. Лидером по росту цены «квадрата» стало жилье в Верх-Исетском районе, рассказали URA.RU в агентстве недвижимости «Этажи». «Средняя цена предложения за март составляла 126809 рублей за квадратный метр. Это на 1355 рублей выше, чем в прошлом месяце. Если сравнивать с прошлым годом, то средняя цена на вторичную недвижимость выросла на целых 17415 рублей за „квадрат“ (+15,92%)», — следует из аналитики. Квадратный метр жилья в Верх-Исетском районе вырос до 144 573 рублей, в Ленинском — 134 322 рублей, тройку лидеров по росту стоимости закрывает Чкаловский район — 130 685 рублей. По словам руководителя группы продаж агентства Анны Аликрицких, несмотря на высокую ключевую ставку, доля сделок на рынке вторичной недвижимости существенно не снизилась. «Если сравнивать с показателями января, спрос на вторичное жилье в конце первого квартала продемонстрировал заметный рост. Это стало причиной увеличения стоимости жилья», — отметила эксперт. За последние три года стоимость квадратного метра на рынке первичной недвижимости в Екатеринбурге выросла с 91,1 тысячи до 148,8 тысячи рублей (+63,3%). Самой дорогой локацией стал центр города — 251,3 тысячи за «квадрат».