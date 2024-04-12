Новый газон планируется уложить до 1 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске начались работы по замене искусственного покрытия футбольного поля на стадионе «Лидер» в Ленинском районе. Новый газон планируется уложить до 1 июня, а до конца лета будут обновлены трибуны, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Начинаем замену искусственного покрытия футбольного поля на стадионе „Лидер“ в Ленинском районе. До 1 июня здесь будет уложен новый газон», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Новые трибуны для болельщиков будут готовы уже к 1 августа. Вместо деревянного настила появятся 774 индивидуальных кресла. Что немаловажно, также стадион станет доступнее для маломобильных групп населения.

В Челябинске начались работы по замене искусственного покрытия футбольного поля на стадионе «Лидер» в Ленинском районе Фото: пресс-служба администрации города Челябинска