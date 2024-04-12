В Челябинске заменят покрытие на футбольном стадионе «Лидер». Фото

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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Новый газон планируется уложить до 1 июня Фото:

В Челябинске начались работы по замене искусственного покрытия футбольного поля на стадионе «Лидер» в Ленинском районе. Новый газон планируется уложить до 1 июня, а до конца лета будут обновлены трибуны, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Начинаем замену искусственного покрытия футбольного поля на стадионе „Лидер“ в Ленинском районе. До 1 июня здесь будет уложен новый газон», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Новые трибуны для болельщиков будут готовы уже к 1 августа. Вместо деревянного настила появятся 774 индивидуальных кресла. Что немаловажно, также стадион станет доступнее для маломобильных групп населения.

В Челябинске начались работы по замене искусственного покрытия футбольного поля на стадионе «Лидер» в Ленинском районе
В Челябинске начались работы по замене искусственного покрытия футбольного поля на стадионе «Лидер» в Ленинском районе
Фото:

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В Челябинске начались работы по замене искусственного покрытия футбольного поля на стадионе «Лидер» в Ленинском районе. Новый газон планируется уложить до 1 июня, а до конца лета будут обновлены трибуны, сообщили в пресс-службе мэрии. «Начинаем замену искусственного покрытия футбольного поля на стадионе „Лидер“ в Ленинском районе. До 1 июня здесь будет уложен новый газон», — сообщили в пресс-службе горадминистрации. Новые трибуны для болельщиков будут готовы уже к 1 августа. Вместо деревянного настила появятся 774 индивидуальных кресла. Что немаловажно, также стадион станет доступнее для маломобильных групп населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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