В ХМАО на ремонт аэропорта потратят более 2,5 миллиардов рублей

На ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта в Березово (ХМАО) выделено почти 2,55 миллиарда. Соответствующую карточку на портале «Госзакупок» создал департамент государственного заказа Югры «Дирекция по эксплуатации служебных зданий».
«Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: »Взлетно-посадочная полоса«, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Березовский район, поселок городского типа Березово, улица Астраханцева, дом 102/17. … Начальная цена: 2 549 865 636 рублей», — написано на сайте.
Этот проект — первый этап работ. Подрядчик должен будет выполнить демонтаж металлических плит покрытия, заменить светосигнальное оборудование, провести земляные работы, устроить грунтовое покрытие и обеспечить защиту кабелей за 360 дней. Стройплощадку он получит в течение 15 дней после заключения соглашения.
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