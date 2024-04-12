12 апреля 2024
11 апреля 2024

В ХМАО на ремонт аэропорта потратят более 2,5 миллиардов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реконструкция аэропорта Рощино. Тюмень, реконструкция рощино, реконструкция аэропорта рощино
На ремонт аэропорта в Березово потратят почти 2,55 миллиарда Фото:

На ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта в Березово (ХМАО) выделено почти 2,55 миллиарда. Соответствующую карточку на портале «Госзакупок» создал департамент государственного заказа Югры «Дирекция по эксплуатации служебных зданий».

«Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: »Взлетно-посадочная полоса«, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Березовский район, поселок городского типа Березово, улица Астраханцева, дом 102/17. … Начальная цена: 2 549 865 636 рублей», — написано на сайте.

Этот проект — первый этап работ. Подрядчик должен будет выполнить демонтаж металлических плит покрытия, заменить светосигнальное оборудование, провести земляные работы, устроить грунтовое покрытие и обеспечить защиту кабелей за 360 дней. Стройплощадку он получит в течение 15 дней после заключения соглашения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта в Березово (ХМАО) выделено почти 2,55 миллиарда. Соответствующую карточку на портале «Госзакупок» создал департамент государственного заказа Югры «Дирекция по эксплуатации служебных зданий». «Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: »Взлетно-посадочная полоса«, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Березовский район, поселок городского типа Березово, улица Астраханцева, дом 102/17. … Начальная цена: 2 549 865 636 рублей», — написано на сайте. Этот проект — первый этап работ. Подрядчик должен будет выполнить демонтаж металлических плит покрытия, заменить светосигнальное оборудование, провести земляные работы, устроить грунтовое покрытие и обеспечить защиту кабелей за 360 дней. Стройплощадку он получит в течение 15 дней после заключения соглашения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...