Украинского безногого военного развернули на границе с Польшей

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Вооруженные силы Украины.stock, колючая проволока, граница, украина, столб, забор, всу,  stock
Бывший военный ВСУ с ампутированными ногами не смог пересечь границу без справки от врача, пишет Telegraf Фото:

На границе между Украиной и Польшей сотрудник пограничной службы не пропустил украинского военного Олега Симороза с ампутированными конечностями без медицинских документов, подтверждающих его состояние. Об этом пишет украинское издание Telegraf.

«Сотрудник пограничной службы отказался пропускать через границу украинского военного с обеими ампутированными конечностями без заключения врачей», — передает слова Симороза издание. Он добавил, что при пересечении границы предъявил пограничнику паспорт и военный билет, в котором был указан статус «снят с воинского учета».

Пограничник спросил у него, где медицинские документы, на что он указал на отсутствие конечностей. В ответ сотрудник погранслужбы заявил: «я вижу, но все равно нужна справка». Бывший военный отметил, что ему пришлось подождать разрешения на пересечение границы примерно в течение часа, поскольку сотрудник взял его военный билет и другие документы для проверки.

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На границе между Украиной и Польшей сотрудник пограничной службы не пропустил украинского военного Олега Симороза с ампутированными конечностями без медицинских документов, подтверждающих его состояние. Об этом пишет украинское издание Telegraf. «Сотрудник пограничной службы отказался пропускать через границу украинского военного с обеими ампутированными конечностями без заключения врачей», — передает слова Симороза издание. Он добавил, что при пересечении границы предъявил пограничнику паспорт и военный билет, в котором был указан статус «снят с воинского учета». Пограничник спросил у него, где медицинские документы, на что он указал на отсутствие конечностей. В ответ сотрудник погранслужбы заявил: «я вижу, но все равно нужна справка». Бывший военный отметил, что ему пришлось подождать разрешения на пересечение границы примерно в течение часа, поскольку сотрудник взял его военный билет и другие документы для проверки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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