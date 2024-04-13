Украинского безногого военного развернули на границе с Польшей

13 апреля 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Бывший военный ВСУ с ампутированными ногами не смог пересечь границу без справки от врача, пишет Telegraf Фото: Официальный сайт президента Украины На границе между Украиной и Польшей сотрудник пограничной службы не пропустил украинского военного Олега Симороза с ампутированными конечностями без медицинских документов, подтверждающих его состояние. Об этом пишет украинское издание Telegraf. «Сотрудник пограничной службы отказался пропускать через границу украинского военного с обеими ампутированными конечностями без заключения врачей», — передает слова Симороза издание. Он добавил, что при пересечении границы предъявил пограничнику паспорт и военный билет, в котором был указан статус «снят с воинского учета». Пограничник спросил у него, где медицинские документы, на что он указал на отсутствие конечностей. В ответ сотрудник погранслужбы заявил: «я вижу, но все равно нужна справка». Бывший военный отметил, что ему пришлось подождать разрешения на пересечение границы примерно в течение часа, поскольку сотрудник взял его военный билет и другие документы для проверки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На границе между Украиной и Польшей сотрудник пограничной службы не пропустил украинского военного Олега Симороза с ампутированными конечностями без медицинских документов, подтверждающих его состояние. Об этом пишет украинское издание Telegraf. «Сотрудник пограничной службы отказался пропускать через границу украинского военного с обеими ампутированными конечностями без заключения врачей», — передает слова Симороза издание. Он добавил, что при пересечении границы предъявил пограничнику паспорт и военный билет, в котором был указан статус «снят с воинского учета». Пограничник спросил у него, где медицинские документы, на что он указал на отсутствие конечностей. В ответ сотрудник погранслужбы заявил: «я вижу, но все равно нужна справка». Бывший военный отметил, что ему пришлось подождать разрешения на пересечение границы примерно в течение часа, поскольку сотрудник взял его военный билет и другие документы для проверки.