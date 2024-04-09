В Польше украинцев предупредили о серьезных переменах летом

В Польше планируют отменить часть выплат для украинцев

09 апреля 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Польша рассматривает вопрос непродления действия социальных программ для украинских беженцев Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство Польши рассматривает законопроект, который может привести к прекращению социальных выплат украинским беженцам. Он может начать действовать с 1 июня 2024 года. «Граждане Украины лишатся единовременной выплаты в размере 300 злотых или 77 долларов на человека, бесплатного проживания в коллективных центрах», — сообщило издание «Главный региональный». К тому же, польские жители не смогут получать выплату за проживание беженца. Закон может начать действовать 1 июня. Ранее ответственный за миграционную политику замминистра внутренних дел Польши Мачей Дущик заявил, что украинские беженцы могут претендовать на временную защиту в стране, но контроль за ними будет ужесточен. Кроме того, система льгот в небольших гостевых домах будет отменена. По словам Дущика, правительство хочет иметь больший контроль над беженцами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Польши рассматривает законопроект, который может привести к прекращению социальных выплат украинским беженцам. Он может начать действовать с 1 июня 2024 года. «Граждане Украины лишатся единовременной выплаты в размере 300 злотых или 77 долларов на человека, бесплатного проживания в коллективных центрах», — сообщило издание «Главный региональный». К тому же, польские жители не смогут получать выплату за проживание беженца. Закон может начать действовать 1 июня. Ранее ответственный за миграционную политику замминистра внутренних дел Польши Мачей Дущик заявил, что украинские беженцы могут претендовать на временную защиту в стране, но контроль за ними будет ужесточен. Кроме того, система льгот в небольших гостевых домах будет отменена. По словам Дущика, правительство хочет иметь больший контроль над беженцами.