В Польше украинцев предупредили о серьезных переменах летом

Правительство Польши рассматривает законопроект, который может привести к прекращению социальных выплат украинским беженцам. Он может начать действовать с 1 июня 2024 года.
«Граждане Украины лишатся единовременной выплаты в размере 300 злотых или 77 долларов на человека, бесплатного проживания в коллективных центрах», — сообщило издание «Главный региональный». К тому же, польские жители не смогут получать выплату за проживание беженца. Закон может начать действовать 1 июня.
Ранее ответственный за миграционную политику замминистра внутренних дел Польши Мачей Дущик заявил, что украинские беженцы могут претендовать на временную защиту в стране, но контроль за ними будет ужесточен. Кроме того, система льгот в небольших гостевых домах будет отменена. По словам Дущика, правительство хочет иметь больший контроль над беженцами.
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