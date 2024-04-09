В Польше украинцев предупредили о серьезных переменах летом

В Польше планируют отменить часть выплат для украинцев
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Жизнь города. Пермь. , багаж, сумки с вещами
Польша рассматривает вопрос непродления действия социальных программ для украинских беженцев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Правительство Польши рассматривает законопроект, который может привести к прекращению социальных выплат украинским беженцам. Он может начать действовать с 1 июня 2024 года.

«Граждане Украины лишатся единовременной выплаты в размере 300 злотых или 77 долларов на человека, бесплатного проживания в коллективных центрах», — сообщило издание «Главный региональный». К тому же, польские жители не смогут получать выплату за проживание беженца. Закон может начать действовать 1 июня.

Ранее ответственный за миграционную политику замминистра внутренних дел Польши Мачей Дущик заявил, что украинские беженцы могут претендовать на временную защиту в стране, но контроль за ними будет ужесточен. Кроме того, система льгот в небольших гостевых домах будет отменена. По словам Дущика, правительство хочет иметь больший контроль над беженцами.

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Правительство Польши рассматривает законопроект, который может привести к прекращению социальных выплат украинским беженцам. Он может начать действовать с 1 июня 2024 года. «Граждане Украины лишатся единовременной выплаты в размере 300 злотых или 77 долларов на человека, бесплатного проживания в коллективных центрах», — сообщило издание «Главный региональный». К тому же, польские жители не смогут получать выплату за проживание беженца. Закон может начать действовать 1 июня. Ранее ответственный за миграционную политику замминистра внутренних дел Польши Мачей Дущик заявил, что украинские беженцы могут претендовать на временную защиту в стране, но контроль за ними будет ужесточен. Кроме того, система льгот в небольших гостевых домах будет отменена. По словам Дущика, правительство хочет иметь больший контроль над беженцами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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