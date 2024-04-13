Жителям ХМАО рассказали, полезны ли настойки и как лучше получать витамин С

Академик Нехорошев: 300 грамм клюквы из ХМАО восполнят суточную норму витамина С

14 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

При термической обработке витамин С распадается, поэтому югорскую клюкву нужно есть свежей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Самый лучший способ получения витамина С — потребление ягод из семейства вересковых — клюквы, брусники, черники, голубики. При этом, 300 грамм болотной клюквы из ХМАО способны обеспечить суточную норму аскорбиновой кислоты. Тем не менее, настойки из этих ягод здоровья сберечь не помогут, рассказал главный научный сотрудник проблемной научно-исследовательской лаборатории Ханты-Мансийской государственной медицинской академии Сергей Нехорошев. «Клюква, брусника, черника, голубика — это ягоды из семейства вересковых. Во всех содержится витамин С. … Мы изучали 13 видов клюквы, в том числе болотную и садовую. … У нас и в Карелии содержание витамина С — 30 миллиграмм. То есть если нужно получить суточную норму этого витамина, нужно съесть 300 граммов ягод. … [Настойки на ягодах] сколько-то кислот, конечно, экстрагируют. Но сберечь здоровье это не поможет», — поделился Нехорошев с «АиФ». Также он добавил, что витамин С при термической обработке быстро распадается, поэтому ягоды стоит есть свежими или размороженными. Однако после заморозки за сезон хранения они теряют 20-30% витаминов, так что лучше всего они хранятся на болоте под снегом. Помимо ягод есть еще один хороший источник витамина С зимой — квашеная капуста и отвары из трав или хвои. В квашеной капусте хорошо сохраняется аскорбиновая кислота, поэтому так получали необходимую норму витамина еще крестьяне, а отвары — в общем и целом, прекрасное дополнение к здоровому питанию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самый лучший способ получения витамина С — потребление ягод из семейства вересковых — клюквы, брусники, черники, голубики. При этом, 300 грамм болотной клюквы из ХМАО способны обеспечить суточную норму аскорбиновой кислоты. Тем не менее, настойки из этих ягод здоровья сберечь не помогут, рассказал главный научный сотрудник проблемной научно-исследовательской лаборатории Ханты-Мансийской государственной медицинской академии Сергей Нехорошев. «Клюква, брусника, черника, голубика — это ягоды из семейства вересковых. Во всех содержится витамин С. … Мы изучали 13 видов клюквы, в том числе болотную и садовую. … У нас и в Карелии содержание витамина С — 30 миллиграмм. То есть если нужно получить суточную норму этого витамина, нужно съесть 300 граммов ягод. … [Настойки на ягодах] сколько-то кислот, конечно, экстрагируют. Но сберечь здоровье это не поможет», — поделился Нехорошев с «АиФ». Также он добавил, что витамин С при термической обработке быстро распадается, поэтому ягоды стоит есть свежими или размороженными. Однако после заморозки за сезон хранения они теряют 20-30% витаминов, так что лучше всего они хранятся на болоте под снегом. Помимо ягод есть еще один хороший источник витамина С зимой — квашеная капуста и отвары из трав или хвои. В квашеной капусте хорошо сохраняется аскорбиновая кислота, поэтому так получали необходимую норму витамина еще крестьяне, а отвары — в общем и целом, прекрасное дополнение к здоровому питанию.