13 апреля 2024
12 апреля 2024

Жителям ХМАО рассказали, полезны ли настойки и как лучше получать витамин С

Академик Нехорошев: 300 грамм клюквы из ХМАО восполнят суточную норму витамина С
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ханты. Сургутский район, клюква
При термической обработке витамин С распадается, поэтому югорскую клюкву нужно есть свежей Фото:

Самый лучший способ получения витамина С — потребление ягод из семейства вересковых — клюквы, брусники, черники, голубики. При этом, 300 грамм болотной клюквы из ХМАО способны обеспечить суточную норму аскорбиновой кислоты. Тем не менее, настойки из этих ягод здоровья сберечь не помогут, рассказал главный научный сотрудник проблемной научно-исследовательской лаборатории Ханты-Мансийской государственной медицинской академии Сергей Нехорошев.

«Клюква, брусника, черника, голубика — это ягоды из семейства вересковых. Во всех содержится витамин С. … Мы изучали 13 видов клюквы, в том числе болотную и садовую. … У нас и в Карелии содержание витамина С — 30 миллиграмм. То есть если нужно получить суточную норму этого витамина, нужно съесть 300 граммов ягод. … [Настойки на ягодах] сколько-то кислот, конечно, экстрагируют. Но сберечь здоровье это не поможет», — поделился Нехорошев с «АиФ».

Также он добавил, что витамин С при термической обработке быстро распадается, поэтому ягоды стоит есть свежими или размороженными. Однако после заморозки за сезон хранения они теряют 20-30% витаминов, так что лучше всего они хранятся на болоте под снегом.

Помимо ягод есть еще один хороший источник витамина С зимой — квашеная капуста и отвары из трав или хвои. В квашеной капусте хорошо сохраняется аскорбиновая кислота, поэтому так получали необходимую норму витамина еще крестьяне, а отвары — в общем и целом, прекрасное дополнение к здоровому питанию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самый лучший способ получения витамина С — потребление ягод из семейства вересковых — клюквы, брусники, черники, голубики. При этом, 300 грамм болотной клюквы из ХМАО способны обеспечить суточную норму аскорбиновой кислоты. Тем не менее, настойки из этих ягод здоровья сберечь не помогут, рассказал главный научный сотрудник проблемной научно-исследовательской лаборатории Ханты-Мансийской государственной медицинской академии Сергей Нехорошев. «Клюква, брусника, черника, голубика — это ягоды из семейства вересковых. Во всех содержится витамин С. … Мы изучали 13 видов клюквы, в том числе болотную и садовую. … У нас и в Карелии содержание витамина С — 30 миллиграмм. То есть если нужно получить суточную норму этого витамина, нужно съесть 300 граммов ягод. … [Настойки на ягодах] сколько-то кислот, конечно, экстрагируют. Но сберечь здоровье это не поможет», — поделился Нехорошев с «АиФ». Также он добавил, что витамин С при термической обработке быстро распадается, поэтому ягоды стоит есть свежими или размороженными. Однако после заморозки за сезон хранения они теряют 20-30% витаминов, так что лучше всего они хранятся на болоте под снегом. Помимо ягод есть еще один хороший источник витамина С зимой — квашеная капуста и отвары из трав или хвои. В квашеной капусте хорошо сохраняется аскорбиновая кислота, поэтому так получали необходимую норму витамина еще крестьяне, а отвары — в общем и целом, прекрасное дополнение к здоровому питанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...