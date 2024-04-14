14 апреля 2024

Белый дом: Израиль не хочет давать жесткий ответ на атаку Ирана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Израиль не собирается эскалировать конфликт
Израиль не собирается эскалировать конфликт Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Израиль передал Соединенным Штатам, что не намерен продолжать эскалацию конфликта с Ираном. Об этом заявил представитель Белого дома.

"Израиль ясно дал понять, что не ищет значительной эскалации с Ираном. Это не то, чего они хотят. Они хотят защищать себя", — сообщил чиновник во время специального брифинга для журналистов, трансляция которого велась на официальном сайте Белого дома.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил о нанесении удара по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии израильской авиацией в начале апреля. В ответ на угрозы израильская армия была переведена в состояние повышенной боевой готовности. В Белом доме уже отметили свое нежелание участвовать в войне против Ирана. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Израиль передал Соединенным Штатам, что не намерен продолжать эскалацию конфликта с Ираном. Об этом заявил представитель Белого дома. "Израиль ясно дал понять, что не ищет значительной эскалации с Ираном. Это не то, чего они хотят. Они хотят защищать себя", — сообщил чиновник во время специального брифинга для журналистов, трансляция которого велась на официальном сайте Белого дома. Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил о нанесении удара по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии израильской авиацией в начале апреля. В ответ на угрозы израильская армия была переведена в состояние повышенной боевой готовности. В Белом доме уже отметили свое нежелание участвовать в войне против Ирана. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...