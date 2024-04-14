Белый дом: Израиль не хочет давать жесткий ответ на атаку Ирана

Израиль передал Соединенным Штатам, что не намерен продолжать эскалацию конфликта с Ираном. Об этом заявил представитель Белого дома.
"Израиль ясно дал понять, что не ищет значительной эскалации с Ираном. Это не то, чего они хотят. Они хотят защищать себя", — сообщил чиновник во время специального брифинга для журналистов, трансляция которого велась на официальном сайте Белого дома.
Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил о нанесении удара по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии израильской авиацией в начале апреля. В ответ на угрозы израильская армия была переведена в состояние повышенной боевой готовности. В Белом доме уже отметили свое нежелание участвовать в войне против Ирана.
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