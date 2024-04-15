Когда в Екатеринбурге закончится паводок. Фото

Мэрия: наводнение Екатеринбургу не грозит

15 апреля 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Серьезные ЧП с водой Екатеринбургу не грозят, уверяют в администрации Фото: Илья Московец © URA.RU Весеннее половодье в Екатеринбурге закончится через полторы недели. Об этом сообщил начальник отдела обеспечения транспортной безопасности МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» Артем Репин во время пресс-тура по городским плотинам, передает корреспондент URA.RU. «Я думаю, что осталось совсем немного — недели полторы <…> Весь паводок идет в нормальном течении. Исключений и новшеств мы не ждем», — рассказал Репин. По его словам, в 2024 году из-за большого количества снега, уровень воды выше, чем в предыдущие годы. Однако наводнение не угрожает Екатеринбургу — город расположен в горах, а уровень воды специалисты регулируют в машинном отделении, уточнил Репин. 8 апреля URA.RU сообщало, что поднялся уровень воды в Исети. Тогда в горадминистрации объясняли, что идут технические работы: специалисты регулируют уровень воды в реке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Весеннее половодье в Екатеринбурге закончится через полторы недели. Об этом сообщил начальник отдела обеспечения транспортной безопасности МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» Артем Репин во время пресс-тура по городским плотинам, передает корреспондент URA.RU. «Я думаю, что осталось совсем немного — недели полторы <…> Весь паводок идет в нормальном течении. Исключений и новшеств мы не ждем», — рассказал Репин. По его словам, в 2024 году из-за большого количества снега, уровень воды выше, чем в предыдущие годы. Однако наводнение не угрожает Екатеринбургу — город расположен в горах, а уровень воды специалисты регулируют в машинном отделении, уточнил Репин. 8 апреля URA.RU сообщало, что поднялся уровень воды в Исети. Тогда в горадминистрации объясняли, что идут технические работы: специалисты регулируют уровень воды в реке.