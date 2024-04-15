15 апреля 2024

В Чайковском ушел из жизни тренер, который подготовил призеров Олимпиады

В Чайковском скончался заслуженный тренер РСФСР по греко-римской борьбе
© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны Евгения Кунгурова. Свердловская область, Заречный, розы, траур, скорбь, прощание, цветы, утрата
Церемония прощания с Аркадием Тюлькиным состоится 16 апреля Фото:

В городе Чайковском Пермского края ушел из жизни заслуженный тренер РСФСР по греко-римской борьбе Аркадий Тюлькин. О смерти спортивного специалиста сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» чайковская газета «Огни Камы».

«13 апреля перестало биться сердце Тюлькина Аркадия Максимовича. Он стоял у истоков зарождения греко-римской борьбы в Чайковском, воспитал не одно поколение чемпионов, отдавая детям все свое внимание и заботу. Его воспитанники являлись призерами соревнований самого высокого уровня — от краевых до Олимпийских игр», — сообщает издание.

Заслуженного тренера проводят в последний путь 16 апреля. Церемония прощания с Аркадием Тюлькиным состоится в храме Успения Пресвятой Богородицы.

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В городе Чайковском Пермского края ушел из жизни заслуженный тренер РСФСР по греко-римской борьбе Аркадий Тюлькин. О смерти спортивного специалиста сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» чайковская газета «Огни Камы». «13 апреля перестало биться сердце Тюлькина Аркадия Максимовича. Он стоял у истоков зарождения греко-римской борьбы в Чайковском, воспитал не одно поколение чемпионов, отдавая детям все свое внимание и заботу. Его воспитанники являлись призерами соревнований самого высокого уровня — от краевых до Олимпийских игр», — сообщает издание. Заслуженного тренера проводят в последний путь 16 апреля. Церемония прощания с Аркадием Тюлькиным состоится в храме Успения Пресвятой Богородицы.
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