В Чайковском ушел из жизни тренер, который подготовил призеров Олимпиады

В Чайковском скончался заслуженный тренер РСФСР по греко-римской борьбе

Церемония прощания с Аркадием Тюлькиным состоится 16 апреля Фото: Илья Московец © URA.RU

В городе Чайковском Пермского края ушел из жизни заслуженный тренер РСФСР по греко-римской борьбе Аркадий Тюлькин. О смерти спортивного специалиста сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» чайковская газета «Огни Камы».

«13 апреля перестало биться сердце Тюлькина Аркадия Максимовича. Он стоял у истоков зарождения греко-римской борьбы в Чайковском, воспитал не одно поколение чемпионов, отдавая детям все свое внимание и заботу. Его воспитанники являлись призерами соревнований самого высокого уровня — от краевых до Олимпийских игр», — сообщает издание.

Заслуженного тренера проводят в последний путь 16 апреля. Церемония прощания с Аркадием Тюлькиным состоится в храме Успения Пресвятой Богородицы.