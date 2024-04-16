Екатеринбуржец, устроивший ДТП на Porsche, выиграл в «Опорном крае»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Показ «Москвича» для розыгрыша. Екатеринбург, москвич 3
Победитель викторины раздумывает над продажей «Москвича» (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Викторина «Опорный край» в Свердловской области

Победителем викторины «Опорный край» стал 35-летний екатеринбуржец Сергей Гущин, который в 2023 году на Porsche Macan врезался в рабочую технику. В салоне Мужчина получил ключи от автомобиля «Москвич». Об этом рассказал сам Гущин.

«Выигранный „Москвич“ — не первый автомобиль в семейном гараже. Гущины пока не решили, что будут с ним делать, возможно, они решат продать машину», — передает Е1.ru. У мужчины три ребенка — шестилетняя Виктория, 11-летний Александр и 13-летняя Анастасия.

Гущин устроил ДТП на Пермском тракте в апреле 2023 года. Тогда он снес стоящую «Газель», которая проводила дорожные работы. В результате аварии пострадал водитель иномарки и его пассажирка. Медики госпитализировали обоих.

Ранее выигранный «Москвич» забрала сотрудница «Уралвагонзавода» Елена. Женщина рассказала URA.RU, что узнала о победе от мужа. Победителей викторины «Опорный край» выбрали 12 апреля. Среди 2,3 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич 3» и 20 мотоциклов «Урал». Вся информация о результатах викторины — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Победителем викторины «Опорный край» стал 35-летний екатеринбуржец Сергей Гущин, который в 2023 году на Porsche Macan врезался в рабочую технику. В салоне Мужчина получил ключи от автомобиля «Москвич». Об этом рассказал сам Гущин. «Выигранный „Москвич“ — не первый автомобиль в семейном гараже. Гущины пока не решили, что будут с ним делать, возможно, они решат продать машину», — передает Е1.ru. У мужчины три ребенка — шестилетняя Виктория, 11-летний Александр и 13-летняя Анастасия. Гущин устроил ДТП на Пермском тракте в апреле 2023 года. Тогда он снес стоящую «Газель», которая проводила дорожные работы. В результате аварии пострадал водитель иномарки и его пассажирка. Медики госпитализировали обоих. Ранее выигранный «Москвич» забрала сотрудница «Уралвагонзавода» Елена. Женщина рассказала URA.RU, что узнала о победе от мужа. Победителей викторины «Опорный край» выбрали 12 апреля. Среди 2,3 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич 3» и 20 мотоциклов «Урал». Вся информация о результатах викторины — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...