Екатеринбуржец, устроивший ДТП на Porsche, выиграл в «Опорном крае»

Победитель викторины раздумывает над продажей «Москвича» (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области

Победителем викторины «Опорный край» стал 35-летний екатеринбуржец Сергей Гущин, который в 2023 году на Porsche Macan врезался в рабочую технику. В салоне Мужчина получил ключи от автомобиля «Москвич». Об этом рассказал сам Гущин.

«Выигранный „Москвич“ — не первый автомобиль в семейном гараже. Гущины пока не решили, что будут с ним делать, возможно, они решат продать машину», — передает Е1.ru. У мужчины три ребенка — шестилетняя Виктория, 11-летний Александр и 13-летняя Анастасия.

Гущин устроил ДТП на Пермском тракте в апреле 2023 года. Тогда он снес стоящую «Газель», которая проводила дорожные работы. В результате аварии пострадал водитель иномарки и его пассажирка. Медики госпитализировали обоих.

Ранее выигранный «Москвич» забрала сотрудница «Уралвагонзавода» Елена. Женщина рассказала URA.RU, что узнала о победе от мужа. Победителей викторины «Опорный край» выбрали 12 апреля. Среди 2,3 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич 3» и 20 мотоциклов «Урал». Вся информация о результатах викторины — в сюжете URA.RU.