До конца дня грозы возможны и в других городах региона
В Свердловской области прошли первые грозы и град. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«Грозы по югу Пермского края, на севере Башкирии и на юго-западе Свердловской области (Артинский район). Из Артей сообщают о граде», — написал Пулин.
Он пояснил корреспонденту, что гроза бушует и в Сысертском районе. А вот в Екатеринбурге ее не будет: грозовые ячейки потеряли активность и прошли стороной.
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