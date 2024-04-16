В Свердловской области прошли первые грозы и град

16 апреля 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

До конца дня грозы возможны и в других городах региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области прошли первые грозы и град. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Грозы по югу Пермского края, на севере Башкирии и на юго-западе Свердловской области (Артинский район). Из Артей сообщают о граде», — написал Пулин. Он пояснил корреспонденту, что гроза бушует и в Сысертском районе. А вот в Екатеринбурге ее не будет: грозовые ячейки потеряли активность и прошли стороной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области прошли первые грозы и град. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Грозы по югу Пермского края, на севере Башкирии и на юго-западе Свердловской области (Артинский район). Из Артей сообщают о граде», — написал Пулин. Он пояснил корреспонденту, что гроза бушует и в Сысертском районе. А вот в Екатеринбурге ее не будет: грозовые ячейки потеряли активность и прошли стороной.