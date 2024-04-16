В Свердловской области прошли первые грозы и град

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До конца дня грозы возможны и в других городах региона Фото:

В Свердловской области прошли первые грозы и град. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Грозы по югу Пермского края, на севере Башкирии и на юго-западе Свердловской области (Артинский район). Из Артей сообщают о граде», — написал Пулин.

Он пояснил корреспонденту, что гроза бушует и в Сысертском районе. А вот в Екатеринбурге ее не будет: грозовые ячейки потеряли активность и прошли стороной.

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В Свердловской области прошли первые грозы и град. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Грозы по югу Пермского края, на севере Башкирии и на юго-западе Свердловской области (Артинский район). Из Артей сообщают о граде», — написал Пулин. Он пояснил корреспонденту, что гроза бушует и в Сысертском районе. А вот в Екатеринбурге ее не будет: грозовые ячейки потеряли активность и прошли стороной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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