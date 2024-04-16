На место ЧП прибыли медики и полиция
В Сургуте (ХМАО) утром 17 апреля на улице Мелик Карамова ребенка сбил автомобиль. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.
«На улице Мелик Карамова сбили ребенка», — сообщается в telegram-канале «МДПС Сургут». На место происшествия прибыли медики и сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства ДТП.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен.
Ребенка сбили утром 17 апреля
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