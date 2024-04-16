16 апреля 2024

В Сургуте ребенок попал под колеса автомобиля. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие дороги. Сургут, регулировщик дорожного движения, полиция, проблесковый маячок, гибдд, дпс
На место ЧП прибыли медики и полиция Фото:

В Сургуте (ХМАО) утром 17 апреля на улице Мелик Карамова ребенка сбил автомобиль. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.

«На улице Мелик Карамова сбили ребенка», — сообщается в telegram-канале «МДПС Сургут». На место происшествия прибыли медики и сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства ДТП.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен.

Ребенка сбили утром 17 апреля
Ребенка сбили утром 17 апреля
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) утром 17 апреля на улице Мелик Карамова ребенка сбил автомобиль. Об этом рассказали очевидцы в соцсети. «На улице Мелик Карамова сбили ребенка», — сообщается в telegram-канале «МДПС Сургут». На место происшествия прибыли медики и сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства ДТП. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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