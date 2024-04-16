16 апреля 2024

Квартиру в викторине «Опорный край» выиграл начальник свердловского карьера. Видео

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В течении трех дней мужчина получит ключи от квартиры Фото:
новость из сюжета
Викторина «Опорный край» в Свердловской области

Среди обладателей квартиры, которые разыграли на викторине «Опорный край», оказался начальник карьера в поселке Малышева (Свердловская область) Евгений. В викторине его убедила поучаствовать мама — Людмила Николаевна, своему счастью они не верят до сих пор.

«Проверил свой номер на сайте, очень удивился — не верю до сих пор тому, что победитель. Сегодня оформили предварительные документы. Сказали, в течение трех дней позвонят и уже выдадут ключи от квартиры. Вот когда увижу ее, тогда наверно поверю», — поделился Евгений, приехавший за подарком в пункт выдачи призов в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге.

У Евгения подрастает дочь, сейчас она учится в восьмом классе. Поэтому семья думает о том, чтобы переехать в Екатеринбург, когда дочь будет поступать в университет.

Обладателем квартиры на викторине также стал мебельщик Евгений из Екатеринбурга. Мужчина намерен подарить жилье дочери, которая в следующем году будет поступать в ВУЗ. Квартир в призовом фонде было 45. А также 100 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Итоги викторины подводили 12 апреля в ККТ «Космос». Актуальная информация по теме — в сюжете URA.RU.

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Среди обладателей квартиры, которые разыграли на викторине «Опорный край», оказался начальник карьера в поселке Малышева (Свердловская область) Евгений. В викторине его убедила поучаствовать мама — Людмила Николаевна, своему счастью они не верят до сих пор. «Проверил свой номер на сайте, очень удивился — не верю до сих пор тому, что победитель. Сегодня оформили предварительные документы. Сказали, в течение трех дней позвонят и уже выдадут ключи от квартиры. Вот когда увижу ее, тогда наверно поверю», — поделился Евгений, приехавший за подарком в пункт выдачи призов в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге. У Евгения подрастает дочь, сейчас она учится в восьмом классе. Поэтому семья думает о том, чтобы переехать в Екатеринбург, когда дочь будет поступать в университет. Обладателем квартиры на викторине также стал мебельщик Евгений из Екатеринбурга. Мужчина намерен подарить жилье дочери, которая в следующем году будет поступать в ВУЗ. Квартир в призовом фонде было 45. А также 100 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Итоги викторины подводили 12 апреля в ККТ «Космос». Актуальная информация по теме — в сюжете URA.RU.
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