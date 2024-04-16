16 апреля 2024

В ХМАО бывший инспектор ФНС незаконно возвращала налоги мигрантам

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Комиссия по лесному хозяйству. Ханты-Мансийск, фнс, нашивка
Экс-инспектор незаконно вернула мигрантам 37 млн рублей налогов Фото:

Экс-налоговый инспектор из Лангепаса незаконно вернула иностранным гражданам 37 миллионов рублей налогов на доходы физических лиц. Лангепасский городской суд заключил ее под стражу до 9 июня, сообщают «Суды Югры» на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«В течение года налоговый инспектор, явно выходя за пределы своих полномочий, неправомерно вносила в электронную базу ложные сведения на возврат невостребованных фиксированных платежей для иностранных граждан. Что повлекло незаконный возврат налога на доходы физических лиц на сумму более 37 млн рублей», — сообщают «Суды Югры» в соцсети.

Экс-инспектор уволена с госслужбы в связи с утратой доверия. На нее заведено уголовное дело по статье 286 УК РФ «превышение должностных полномочий».

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Экс-налоговый инспектор из Лангепаса незаконно вернула иностранным гражданам 37 миллионов рублей налогов на доходы физических лиц. Лангепасский городской суд заключил ее под стражу до 9 июня, сообщают «Суды Югры» на своей странице в соцсети «Вконтакте». «В течение года налоговый инспектор, явно выходя за пределы своих полномочий, неправомерно вносила в электронную базу ложные сведения на возврат невостребованных фиксированных платежей для иностранных граждан. Что повлекло незаконный возврат налога на доходы физических лиц на сумму более 37 млн рублей», — сообщают «Суды Югры» в соцсети. Экс-инспектор уволена с госслужбы в связи с утратой доверия. На нее заведено уголовное дело по статье 286 УК РФ «превышение должностных полномочий».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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