Путин определит судьбу министров и губернаторов по борьбе с паводками

17 апреля 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Путин обсудил ситуацию с паводками в российских регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин «проверяет на прочность» российских высокопоставленных чиновников на фоне паводков, чьи полномочия, в том числе, истекают в ближайшее время. Так, политолог Никита Ляховецкий комментирует URA.RU совещание главы государства с правительством, на котором обсуждалась ситуация в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. В то же время, по словам эксперта, главным вопросом для Путина остается забота о гражданах. «Я вижу, что вы напряженно работаете, и, надеюсь, так и будет, вплоть до решения вопросов, связанных с восстановлением инфраструктуры и жилья. Мы обязательно вернемся к этому. Безусловно, должны держать на контроле <…> Чуть попозже, когда вода будет сходить, мы соберемся еще в более широком составе вместе с руководителями муниципалитетов и обсудим вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры и жилья. Там есть тонкие вопросы. Мы к ним еще обязательно вернемся», — сказал Путин на совещании с правительством. Куренков доложил Путину о ситуации с паводками в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министр чрезвычайных ситуаций Александр Куренков доложил, что в регионах складывается неблагоприятная обстановка. «Особого внимания требует ситуация в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. В Оренбургской области, можно говорить о том, что волна паводка прошла города Орск и Оренбург», — пояснил он, добавив, что хоть уровень воды там и находится выше опасных отметок, отмечается его снижение, а волна паводка смещается вниз по течению реки Урал и приближается к границе с Казахстаном. Куренков рассказал о ситуации в Оренбуржье. Там, по словам министра, в 76 населенных пунктах и 45 СНТ остаются подтопленными свыше 15 тыс. жилых домов, около 23 тыс. приусадебных участков и 26 низководных мостов. 1031 человек, среди которых 23 ребенка, находятся в 35 пунктах временного размещения. В то же время в Курганской области было эвакуировано почти 14 тыс. человек, в том числе 2 тыс. детей. Глава Минстроя Ирек Файзуллин также доложил, что в Оренбургской области обследовано свыше 1200 домов, пострадавших от паводка. К оценке ущерба ведомство готовится в Курганской области, там принимаются меры по эвакуации жителей, расчистке рек от мусора и укрепление дамбы. Министр добавил, что в тюменской области организована совместная работа с регионом, где есть риск подтопления. По его словам, Минстрой будет усилять рабочие группы по мере освобождения от воды для проведения работ по обследованию. Мурашко заявил, что ведомство подготовило дополнительные бригады по вакцинации регионов в зоне паводков Фото: Роман Наумов © URA.RU В том числе глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ведомство подготовило дополнительные бригады по вакцинации регионов в зоне паводков. Он подчеркнул, что все вакцины есть в наличии. А в Курганской области, по его словам, Минздрав готов развернуть дополнительные бригады скорой помощи, там подготовили все медслужбы, в частности, для эвакуации. С докладами также выступили глава Оренбуржья Денис Паслер и губернатор Курганской области Вадим Шумков, чьи полномочия истекают в ближайшее время. Паслер доложил о том, какие меры были приняты в регионе. Шумков, в свою очередь, сообщил, что наиболее сложная паводковая обстановка складывается в двух районах области. Также он рассказал о том, какие меры по оказанию помощи пострадавшим предпринимаются муниципальными властями в регионе. Кроме того, выступая с докладом, губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что в подтопляемых территориях происходит эвакуация, но «самые упертые граждане» отказываются покидать свои дома. Путин сделал замечание главе региона. «Вы сказали, что людей вывозим, остались самые упертые. Не надо так о людях. Не смешно», — сказал президент, добавив, что люди могут не эвакуироваться из-за переживаний о своем имуществе. Ляховецкий подчеркнул, что чиновники должны быть на 100% готовы к экстренным ситуациям Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Президент Путин устроил дополнительную проверку российских чиновников, чьи полномочия подходят к концу. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал политолог Никита Ляховецкий. Он напомнил, что 7 мая правительство уходит в отставку, а Шумкову и Паслеру предстоят региональные выборы. «Проверяют то, как они контролируют решение проблем в регионе, способность справиться с экстренной ситуацией. Любой чиновник должен не просто сидеть и выполнять какие-то базовые функции, он должен быть готов работать не на 50-60%, а на все 100%», — подчеркнул политолог. «Так президент Путин контролирует ситуацию, следит за действиями чиновников, потому что для страны момент действительно сложный. В то же время его главным вопросом остается заботе о регионе, о людях. Люди сейчас живут в ПВР, ущерб в некоторых местах действительно значительный, и им нужно помогать, — продолжил Ляховецкий. — Это не какая-то отстраненная беда. Президент лично занимается этой работой и будет контролировать решение проблемы всех людей, которые пострадали от паводков». Эксперт напомнил, что из-за паводков многие люди живут в ПВР, а ущерб в некоторых местах значительный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Политолог также отметил, что обращение Путина к губернатору Моору о недопустимости называть людей упертыми, намекает о недавнем инциденте с главой Оренбургской области, когда в сети появились кадры, где он в грубой форме общался с гражданами. «Путин напоминает чиновникам, особенно тем, кого в ближайшее время ждут выборы, что их избирает народ. Они должны это помнить, потому что люди там поддерживают президента. Они не факт, что поддержат губернатора, особенно если этот глава не относится с должным уважением к людям. Если губернатор или чиновник будет выражаться жестко и некорректно, то жители могут и отказать им в поддержке», — пояснил он. В то же время политолог утверждает, что на смену паводкам в скором времени придет сезон пожаров. Так, по его словам, Путин показывает чиновникам, что к этому и к другим чрезвычайным ситуациям нужно готовиться нужно заранее. «Наш противник будет пользоваться любой слабостью, проблемой. Они это могут делать информационно или строить козни и сами совершать поджоги, направлять БПЛА со взрывами, где сухостои, для разрушения нашей инфраструктуры и отвлечения от других важных задач. Поэтому чиновникам важно быть бдительными, контролировать ситуацию», — резюмировал он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Владимир Путин «проверяет на прочность» российских высокопоставленных чиновников на фоне паводков, чьи полномочия, в том числе, истекают в ближайшее время. Так, политолог Никита Ляховецкий комментирует URA.RU совещание главы государства с правительством, на котором обсуждалась ситуация в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. В то же время, по словам эксперта, главным вопросом для Путина остается забота о гражданах. «Я вижу, что вы напряженно работаете, и, надеюсь, так и будет, вплоть до решения вопросов, связанных с восстановлением инфраструктуры и жилья. Мы обязательно вернемся к этому. Безусловно, должны держать на контроле <…> Чуть попозже, когда вода будет сходить, мы соберемся еще в более широком составе вместе с руководителями муниципалитетов и обсудим вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры и жилья. Там есть тонкие вопросы. Мы к ним еще обязательно вернемся», — сказал Путин на совещании с правительством. Министр чрезвычайных ситуаций Александр Куренков доложил, что в регионах складывается неблагоприятная обстановка. «Особого внимания требует ситуация в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. В Оренбургской области, можно говорить о том, что волна паводка прошла города Орск и Оренбург», — пояснил он, добавив, что хоть уровень воды там и находится выше опасных отметок, отмечается его снижение, а волна паводка смещается вниз по течению реки Урал и приближается к границе с Казахстаном. Куренков рассказал о ситуации в Оренбуржье. Там, по словам министра, в 76 населенных пунктах и 45 СНТ остаются подтопленными свыше 15 тыс. жилых домов, около 23 тыс. приусадебных участков и 26 низководных мостов. 1031 человек, среди которых 23 ребенка, находятся в 35 пунктах временного размещения. В то же время в Курганской области было эвакуировано почти 14 тыс. человек, в том числе 2 тыс. детей. Глава Минстроя Ирек Файзуллин также доложил, что в Оренбургской области обследовано свыше 1200 домов, пострадавших от паводка. К оценке ущерба ведомство готовится в Курганской области, там принимаются меры по эвакуации жителей, расчистке рек от мусора и укрепление дамбы. Министр добавил, что в тюменской области организована совместная работа с регионом, где есть риск подтопления. По его словам, Минстрой будет усилять рабочие группы по мере освобождения от воды для проведения работ по обследованию. В том числе глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ведомство подготовило дополнительные бригады по вакцинации регионов в зоне паводков. Он подчеркнул, что все вакцины есть в наличии. А в Курганской области, по его словам, Минздрав готов развернуть дополнительные бригады скорой помощи, там подготовили все медслужбы, в частности, для эвакуации. С докладами также выступили глава Оренбуржья Денис Паслер и губернатор Курганской области Вадим Шумков, чьи полномочия истекают в ближайшее время. Паслер доложил о том, какие меры были приняты в регионе. Шумков, в свою очередь, сообщил, что наиболее сложная паводковая обстановка складывается в двух районах области. Также он рассказал о том, какие меры по оказанию помощи пострадавшим предпринимаются муниципальными властями в регионе. Кроме того, выступая с докладом, губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что в подтопляемых территориях происходит эвакуация, но «самые упертые граждане» отказываются покидать свои дома. Путин сделал замечание главе региона. «Вы сказали, что людей вывозим, остались самые упертые. Не надо так о людях. Не смешно», — сказал президент, добавив, что люди могут не эвакуироваться из-за переживаний о своем имуществе. Президент Путин устроил дополнительную проверку российских чиновников, чьи полномочия подходят к концу. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал политолог Никита Ляховецкий. Он напомнил, что 7 мая правительство уходит в отставку, а Шумкову и Паслеру предстоят региональные выборы. «Проверяют то, как они контролируют решение проблем в регионе, способность справиться с экстренной ситуацией. Любой чиновник должен не просто сидеть и выполнять какие-то базовые функции, он должен быть готов работать не на 50-60%, а на все 100%», — подчеркнул политолог. «Так президент Путин контролирует ситуацию, следит за действиями чиновников, потому что для страны момент действительно сложный. В то же время его главным вопросом остается заботе о регионе, о людях. Люди сейчас живут в ПВР, ущерб в некоторых местах действительно значительный, и им нужно помогать, — продолжил Ляховецкий. — Это не какая-то отстраненная беда. Президент лично занимается этой работой и будет контролировать решение проблемы всех людей, которые пострадали от паводков». Политолог также отметил, что обращение Путина к губернатору Моору о недопустимости называть людей упертыми, намекает о недавнем инциденте с главой Оренбургской области, когда в сети появились кадры, где он в грубой форме общался с гражданами. «Путин напоминает чиновникам, особенно тем, кого в ближайшее время ждут выборы, что их избирает народ. Они должны это помнить, потому что люди там поддерживают президента. Они не факт, что поддержат губернатора, особенно если этот глава не относится с должным уважением к людям. Если губернатор или чиновник будет выражаться жестко и некорректно, то жители могут и отказать им в поддержке», — пояснил он. В то же время политолог утверждает, что на смену паводкам в скором времени придет сезон пожаров. Так, по его словам, Путин показывает чиновникам, что к этому и к другим чрезвычайным ситуациям нужно готовиться нужно заранее. «Наш противник будет пользоваться любой слабостью, проблемой. Они это могут делать информационно или строить козни и сами совершать поджоги, направлять БПЛА со взрывами, где сухостои, для разрушения нашей инфраструктуры и отвлечения от других важных задач. Поэтому чиновникам важно быть бдительными, контролировать ситуацию», — резюмировал он.