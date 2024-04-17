Путин определит судьбу министров и губернаторов по борьбе с паводками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин обсудил ситуацию с паводками в российских регионах Фото:

Президент Владимир Путин «проверяет на прочность» российских высокопоставленных чиновников на фоне паводков, чьи полномочия, в том числе, истекают в ближайшее время. Так, политолог Никита Ляховецкий комментирует URA.RU совещание главы государства с правительством, на котором обсуждалась ситуация в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. В то же время, по словам эксперта, главным вопросом для Путина остается забота о гражданах.

«Я вижу, что вы напряженно работаете, и, надеюсь, так и будет, вплоть до решения вопросов, связанных с восстановлением инфраструктуры и жилья. Мы обязательно вернемся к этому. Безусловно, должны держать на контроле <…> Чуть попозже, когда вода будет сходить, мы соберемся еще в более широком составе вместе с руководителями муниципалитетов и обсудим вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры и жилья. Там есть тонкие вопросы. Мы к ним еще обязательно вернемся», — сказал Путин на совещании с правительством.

Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков на набережной у Кировского моста. Курган
Куренков доложил Путину о ситуации с паводками в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях
Фото:

Министр чрезвычайных ситуаций Александр Куренков доложил, что в регионах складывается неблагоприятная обстановка. «Особого внимания требует ситуация в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. В Оренбургской области, можно говорить о том, что волна паводка прошла города Орск и Оренбург», — пояснил он, добавив, что хоть уровень воды там и находится выше опасных отметок, отмечается его снижение, а волна паводка смещается вниз по течению реки Урал и приближается к границе с Казахстаном.

Куренков рассказал о ситуации в Оренбуржье. Там, по словам министра, в 76 населенных пунктах и 45 СНТ остаются подтопленными свыше 15 тыс. жилых домов, около 23 тыс. приусадебных участков и 26 низководных мостов. 1031 человек, среди которых 23 ребенка, находятся в 35 пунктах временного размещения. В то же время в Курганской области было эвакуировано почти 14 тыс. человек, в том числе 2 тыс. детей.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин также доложил, что в Оренбургской области обследовано свыше 1200 домов, пострадавших от паводка. К оценке ущерба ведомство готовится в Курганской области, там принимаются меры по эвакуации жителей, расчистке рек от мусора и укрепление дамбы. Министр добавил, что в тюменской области организована совместная работа с регионом, где есть риск подтопления. По его словам, Минстрой будет усилять рабочие группы по мере освобождения от воды для проведения работ по обследованию.

"Лидеры России" - конкурс для руководителей нового поколения в Манеже. 24 февраля 2024. Москва
Мурашко заявил, что ведомство подготовило дополнительные бригады по вакцинации регионов в зоне паводков
Фото:

В том числе глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ведомство подготовило дополнительные бригады по вакцинации регионов в зоне паводков. Он подчеркнул, что все вакцины есть в наличии. А в Курганской области, по его словам, Минздрав готов развернуть дополнительные бригады скорой помощи, там подготовили все медслужбы, в частности, для эвакуации.

С докладами также выступили глава Оренбуржья Денис Паслер и губернатор Курганской области Вадим Шумков, чьи полномочия истекают в ближайшее время. Паслер доложил о том, какие меры были приняты в регионе. Шумков, в свою очередь, сообщил, что наиболее сложная паводковая обстановка складывается в двух районах области. Также он рассказал о том, какие меры по оказанию помощи пострадавшим предпринимаются муниципальными властями в регионе.

Кроме того, выступая с докладом, губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что в подтопляемых территориях происходит эвакуация, но «самые упертые граждане» отказываются покидать свои дома. Путин сделал замечание главе региона. «Вы сказали, что людей вывозим, остались самые упертые. Не надо так о людях. Не смешно», — сказал президент, добавив, что люди могут не эвакуироваться из-за переживаний о своем имуществе.

Пресс-конференция по профилактике кибермошенничества. Пермь
Ляховецкий подчеркнул, что чиновники должны быть на 100% готовы к экстренным ситуациям
Фото:

Президент Путин устроил дополнительную проверку российских чиновников, чьи полномочия подходят к концу. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал политолог Никита Ляховецкий. Он напомнил, что 7 мая правительство уходит в отставку, а Шумкову и Паслеру предстоят региональные выборы. «Проверяют то, как они контролируют решение проблем в регионе, способность справиться с экстренной ситуацией. Любой чиновник должен не просто сидеть и выполнять какие-то базовые функции, он должен быть готов работать не на 50-60%, а на все 100%», — подчеркнул политолог.

«Так президент Путин контролирует ситуацию, следит за действиями чиновников, потому что для страны момент действительно сложный. В то же время его главным вопросом остается заботе о регионе, о людях. Люди сейчас живут в ПВР, ущерб в некоторых местах действительно значительный, и им нужно помогать, — продолжил Ляховецкий. — Это не какая-то отстраненная беда. Президент лично занимается этой работой и будет контролировать решение проблемы всех людей, которые пострадали от паводков».

Затопление в мкр Челноково. Курган
Эксперт напомнил, что из-за паводков многие люди живут в ПВР, а ущерб в некоторых местах значительный
Фото:

Политолог также отметил, что обращение Путина к губернатору Моору о недопустимости называть людей упертыми, намекает о недавнем инциденте с главой Оренбургской области, когда в сети появились кадры, где он в грубой форме общался с гражданами. «Путин напоминает чиновникам, особенно тем, кого в ближайшее время ждут выборы, что их избирает народ. Они должны это помнить, потому что люди там поддерживают президента. Они не факт, что поддержат губернатора, особенно если этот глава не относится с должным уважением к людям. Если губернатор или чиновник будет выражаться жестко и некорректно, то жители могут и отказать им в поддержке», — пояснил он.

В то же время политолог утверждает, что на смену паводкам в скором времени придет сезон пожаров. Так, по его словам, Путин показывает чиновникам, что к этому и к другим чрезвычайным ситуациям нужно готовиться нужно заранее. «Наш противник будет пользоваться любой слабостью, проблемой. Они это могут делать информационно или строить козни и сами совершать поджоги, направлять БПЛА со взрывами, где сухостои, для разрушения нашей инфраструктуры и отвлечения от других важных задач. Поэтому чиновникам важно быть бдительными, контролировать ситуацию», — резюмировал он.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Владимир Путин «проверяет на прочность» российских высокопоставленных чиновников на фоне паводков, чьи полномочия, в том числе, истекают в ближайшее время. Так, политолог Никита Ляховецкий комментирует URA.RU совещание главы государства с правительством, на котором обсуждалась ситуация в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. В то же время, по словам эксперта, главным вопросом для Путина остается забота о гражданах. «Я вижу, что вы напряженно работаете, и, надеюсь, так и будет, вплоть до решения вопросов, связанных с восстановлением инфраструктуры и жилья. Мы обязательно вернемся к этому. Безусловно, должны держать на контроле <…> Чуть попозже, когда вода будет сходить, мы соберемся еще в более широком составе вместе с руководителями муниципалитетов и обсудим вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры и жилья. Там есть тонкие вопросы. Мы к ним еще обязательно вернемся», — сказал Путин на совещании с правительством. Министр чрезвычайных ситуаций Александр Куренков доложил, что в регионах складывается неблагоприятная обстановка. «Особого внимания требует ситуация в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. В Оренбургской области, можно говорить о том, что волна паводка прошла города Орск и Оренбург», — пояснил он, добавив, что хоть уровень воды там и находится выше опасных отметок, отмечается его снижение, а волна паводка смещается вниз по течению реки Урал и приближается к границе с Казахстаном. Куренков рассказал о ситуации в Оренбуржье. Там, по словам министра, в 76 населенных пунктах и 45 СНТ остаются подтопленными свыше 15 тыс. жилых домов, около 23 тыс. приусадебных участков и 26 низководных мостов. 1031 человек, среди которых 23 ребенка, находятся в 35 пунктах временного размещения. В то же время в Курганской области было эвакуировано почти 14 тыс. человек, в том числе 2 тыс. детей. Глава Минстроя Ирек Файзуллин также доложил, что в Оренбургской области обследовано свыше 1200 домов, пострадавших от паводка. К оценке ущерба ведомство готовится в Курганской области, там принимаются меры по эвакуации жителей, расчистке рек от мусора и укрепление дамбы. Министр добавил, что в тюменской области организована совместная работа с регионом, где есть риск подтопления. По его словам, Минстрой будет усилять рабочие группы по мере освобождения от воды для проведения работ по обследованию. В том числе глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ведомство подготовило дополнительные бригады по вакцинации регионов в зоне паводков. Он подчеркнул, что все вакцины есть в наличии. А в Курганской области, по его словам, Минздрав готов развернуть дополнительные бригады скорой помощи, там подготовили все медслужбы, в частности, для эвакуации. С докладами также выступили глава Оренбуржья Денис Паслер и губернатор Курганской области Вадим Шумков, чьи полномочия истекают в ближайшее время. Паслер доложил о том, какие меры были приняты в регионе. Шумков, в свою очередь, сообщил, что наиболее сложная паводковая обстановка складывается в двух районах области. Также он рассказал о том, какие меры по оказанию помощи пострадавшим предпринимаются муниципальными властями в регионе. Кроме того, выступая с докладом, губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что в подтопляемых территориях происходит эвакуация, но «самые упертые граждане» отказываются покидать свои дома. Путин сделал замечание главе региона. «Вы сказали, что людей вывозим, остались самые упертые. Не надо так о людях. Не смешно», — сказал президент, добавив, что люди могут не эвакуироваться из-за переживаний о своем имуществе. Президент Путин устроил дополнительную проверку российских чиновников, чьи полномочия подходят к концу. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал политолог Никита Ляховецкий. Он напомнил, что 7 мая правительство уходит в отставку, а Шумкову и Паслеру предстоят региональные выборы. «Проверяют то, как они контролируют решение проблем в регионе, способность справиться с экстренной ситуацией. Любой чиновник должен не просто сидеть и выполнять какие-то базовые функции, он должен быть готов работать не на 50-60%, а на все 100%», — подчеркнул политолог. «Так президент Путин контролирует ситуацию, следит за действиями чиновников, потому что для страны момент действительно сложный. В то же время его главным вопросом остается заботе о регионе, о людях. Люди сейчас живут в ПВР, ущерб в некоторых местах действительно значительный, и им нужно помогать, — продолжил Ляховецкий. — Это не какая-то отстраненная беда. Президент лично занимается этой работой и будет контролировать решение проблемы всех людей, которые пострадали от паводков». Политолог также отметил, что обращение Путина к губернатору Моору о недопустимости называть людей упертыми, намекает о недавнем инциденте с главой Оренбургской области, когда в сети появились кадры, где он в грубой форме общался с гражданами. «Путин напоминает чиновникам, особенно тем, кого в ближайшее время ждут выборы, что их избирает народ. Они должны это помнить, потому что люди там поддерживают президента. Они не факт, что поддержат губернатора, особенно если этот глава не относится с должным уважением к людям. Если губернатор или чиновник будет выражаться жестко и некорректно, то жители могут и отказать им в поддержке», — пояснил он. В то же время политолог утверждает, что на смену паводкам в скором времени придет сезон пожаров. Так, по его словам, Путин показывает чиновникам, что к этому и к другим чрезвычайным ситуациям нужно готовиться нужно заранее. «Наш противник будет пользоваться любой слабостью, проблемой. Они это могут делать информационно или строить козни и сами совершать поджоги, направлять БПЛА со взрывами, где сухостои, для разрушения нашей инфраструктуры и отвлечения от других важных задач. Поэтому чиновникам важно быть бдительными, контролировать ситуацию», — резюмировал он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...