Уральский рэпер Витя АК-47, который находится на отдыхе в Таиланде, начал снимать скетчи (короткие видео, — прим. URA.RU) для своих подписчиков. В комментариях многие подписчики отмечают, что они получаются очень веселыми. Ролики музыкант выкладывает в своем Instagram* (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России).
«POV: решил срезать через азиатский квартал…», — называется один из скетчей. Далее следует ситуация: в этом квартале он встречает танцующих азиаток и в итоге сам начинает зажигательно танцевать вместе с ними. В комментариях подписчики отмечают, что Витя их «забаттлил», ролик набрал 600 тысяч просмотров.
Другой ролик — про то, как рэпер хотел арендовать премиальный Porsche или BMW, но денег хватило только на старенькую Toyota Corolla 1999 года. «Ахаха, можно было еще четырку взять на шеснаре», — написал в комментариях один из подписчиков. Этот ролик набрал 1,5 миллиона просмотров.
Витя АК-47, он же Виталий Гостюхин, рэпер из Березовского (Свердловская область). Рэпер имел большую популярность в период 2010-х годов. Наиболее популярные его песни были из альбомов Berezovskiy и «МегаPolice». Примеры его известных треков — «Азино три топора», «Тебе 17» и «Оля Лукина».
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