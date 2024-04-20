20 апреля 2024

Два военных вертолета потерпели крушение в Японии

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Пожар у Салаирки. Тюмень , вертолет, пожарный вертолет
В результате крушения вертолета погиб человек Фото:

При крушении двух военных самолетов в Японии погиб один человек, семь пропали без вести. Об этом сообщил министр обороны страны Минору Кихара.

«Один человек погиб, семь числятся пропавшими без вести при крушении двух военных вертолетов в Японии», — сообщил на пресс-конференции министр обороны Японии Минору Кихара. По его словам, предварительно установлено, что вертолеты столкнулись в воздухе.

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При крушении двух военных самолетов в Японии погиб один человек, семь пропали без вести. Об этом сообщил министр обороны страны Минору Кихара. «Один человек погиб, семь числятся пропавшими без вести при крушении двух военных вертолетов в Японии», — сообщил на пресс-конференции министр обороны Японии Минору Кихара. По его словам, предварительно установлено, что вертолеты столкнулись в воздухе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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