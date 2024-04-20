Два военных вертолета потерпели крушение в Японии

В результате крушения вертолета погиб человек
При крушении двух военных самолетов в Японии погиб один человек, семь пропали без вести. Об этом сообщил министр обороны страны Минору Кихара.
«Один человек погиб, семь числятся пропавшими без вести при крушении двух военных вертолетов в Японии», — сообщил на пресс-конференции министр обороны Японии Минору Кихара. По его словам, предварительно установлено, что вертолеты столкнулись в воздухе.
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