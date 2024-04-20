Два военных вертолета потерпели крушение в Японии

21 апреля 2024 в 06:28 Размер текста - 17 +

В результате крушения вертолета погиб человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU При крушении двух военных самолетов в Японии погиб один человек, семь пропали без вести. Об этом сообщил министр обороны страны Минору Кихара. «Один человек погиб, семь числятся пропавшими без вести при крушении двух военных вертолетов в Японии», — сообщил на пресс-конференции министр обороны Японии Минору Кихара. По его словам, предварительно установлено, что вертолеты столкнулись в воздухе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При крушении двух военных самолетов в Японии погиб один человек, семь пропали без вести. Об этом сообщил министр обороны страны Минору Кихара. «Один человек погиб, семь числятся пропавшими без вести при крушении двух военных вертолетов в Японии», — сообщил на пресс-конференции министр обороны Японии Минору Кихара. По его словам, предварительно установлено, что вертолеты столкнулись в воздухе.