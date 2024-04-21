Пермяки бросились скупать новые «Москвичи»

В прошлом месяце на территории Прикамья зафиксировали резкий рост объема регистрации новых машин «Москвич». На это указывает отчет сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков VERRA. За год показать увеличился в 5,9 раза.
«В прошлом месяце на учет было поставлено 83 „Москвича“, что в 5,9 раза больше, чем в марте 2023 года (14 новых автомобилей). На прикамском рынке доля „Москвича“ по итогам минувшего месяца составила 3,5%. В марте 2023 года — 1,1%», — на данные исследования ссылается «Коммерсант-Прикамье».
В начале марта у пермяков появилась возможно взять в аренду новые «Москвичи» у местной каршеринговой службы. До этого момента основу автопарка компании составляли автомобили Renault, Kia и Volkswagen.
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В прошлом месяце на территории Прикамья зафиксировали резкий рост объема регистрации новых машин «Москвич». На это указывает отчет сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков VERRA. За год показать увеличился в 5,9 раза. «В прошлом месяце на учет было поставлено 83 „Москвича“, что в 5,9 раза больше, чем в марте 2023 года (14 новых автомобилей). На прикамском рынке доля „Москвича“ по итогам минувшего месяца составила 3,5%. В марте 2023 года — 1,1%», — на данные исследования ссылается «Коммерсант-Прикамье». В начале марта у пермяков появилась возможно взять в аренду новые «Москвичи» у местной каршеринговой службы. До этого момента основу автопарка компании составляли автомобили Renault, Kia и Volkswagen.