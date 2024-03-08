К Renault и Volkswagen пермского каршеринга добавились «Москвичи»

У жителей Перми появилась возможно взять в аренду новые «Москвичи» у каршеринговой службы. Об этом рассказали специалисты VoronaCAR. До этого момента основу автопарка составляли автомобили Renault, Kia и Volkswagen.
«Пермский каршеринг начал обновлять автопарк. В феврале к линейке машин добавился „Москвич-3“ с автоматической коробкой передач», — представителей VoronaCAR цитирует издание «Текст».
Автослужба предоставляет свои услуги в прикамской столице с 2018 году. Представители каршеринга отметили, что скоро в Перми появятся недорогие китайские седаны Changan Alsvin. За несколько лет работы конкуренты у компании таки не появились.
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