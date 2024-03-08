08 марта 2024
07 марта 2024

К Renault и Volkswagen пермского каршеринга добавились «Москвичи»

«Москвичи» дополнили автопарк каршеринга в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Показ «Москвича» для розыгрыша. Екатеринбург, руль автомобильный, москвич 6
Новые машины отечественной марки уже доступны пермякам Фото:

У жителей Перми появилась возможно взять в аренду новые «Москвичи» у каршеринговой службы. Об этом рассказали специалисты VoronaCAR. До этого момента основу автопарка составляли автомобили Renault, Kia и Volkswagen.

«Пермский каршеринг начал обновлять автопарк. В феврале к линейке машин добавился „Москвич-3“ с автоматической коробкой передач», — представителей VoronaCAR цитирует издание «Текст».

Автослужба предоставляет свои услуги в прикамской столице с 2018 году. Представители каршеринга отметили, что скоро в Перми появятся недорогие китайские седаны Changan Alsvin. За несколько лет работы конкуренты у компании таки не появились.

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У жителей Перми появилась возможно взять в аренду новые «Москвичи» у каршеринговой службы. Об этом рассказали специалисты VoronaCAR. До этого момента основу автопарка составляли автомобили Renault, Kia и Volkswagen. «Пермский каршеринг начал обновлять автопарк. В феврале к линейке машин добавился „Москвич-3“ с автоматической коробкой передач», — представителей VoronaCAR цитирует издание «Текст». Автослужба предоставляет свои услуги в прикамской столице с 2018 году. Представители каршеринга отметили, что скоро в Перми появятся недорогие китайские седаны Changan Alsvin. За несколько лет работы конкуренты у компании таки не появились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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