В Перми эвакуировали преподавателей и студентов авиатехникума

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Запасной выход. Клипарт, эвакуация, выход, пожар, тревога, запасной
На объекте проводили штатную тренировку Фото:

В Перми экстренно эвакуировали преподавателей и студентов авиационного техникума на улице Луначарского, 24. В здании сработала пожарная сигнализация.

«На объекте проводится тренировка. Силы и средства от МЧС к ней не привлекаются», — рассказали 59.RU в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

Ранее в Перми эвакуировали преподавателей и студентов ПГНИУ. Причиной послужила пожарная сигнализация, которая сработала в здании восьмого корпуса.

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В Перми экстренно эвакуировали преподавателей и студентов авиационного техникума на улице Луначарского, 24. В здании сработала пожарная сигнализация. «На объекте проводится тренировка. Силы и средства от МЧС к ней не привлекаются», — рассказали 59.RU в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. Ранее в Перми эвакуировали преподавателей и студентов ПГНИУ. Причиной послужила пожарная сигнализация, которая сработала в здании восьмого корпуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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