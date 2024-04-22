В Перми эвакуировали преподавателей и студентов авиатехникума

На объекте проводили штатную тренировку
В Перми экстренно эвакуировали преподавателей и студентов авиационного техникума на улице Луначарского, 24. В здании сработала пожарная сигнализация.
«На объекте проводится тренировка. Силы и средства от МЧС к ней не привлекаются», — рассказали 59.RU в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.
Ранее в Перми эвакуировали преподавателей и студентов ПГНИУ. Причиной послужила пожарная сигнализация, которая сработала в здании восьмого корпуса.
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