В Перми эвакуировали преподавателей и студентов авиатехникума

На объекте проводили штатную тренировку Фото: Этвеш Стас © URA.RU

В Перми экстренно эвакуировали преподавателей и студентов авиационного техникума на улице Луначарского, 24. В здании сработала пожарная сигнализация.

«На объекте проводится тренировка. Силы и средства от МЧС к ней не привлекаются», — рассказали 59.RU в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

Ранее в Перми эвакуировали преподавателей и студентов ПГНИУ. Причиной послужила пожарная сигнализация, которая сработала в здании восьмого корпуса.