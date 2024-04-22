В Екатеринбурге у школьника в руке взорвался вейп. Видео

22 апреля 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в школе № 170 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге в школе № 170 у мальчика в руке взорвался вейп (электронный испаритель — прим. URA.RU). Пострадавшего госпитализировали, рассказал очевидец. «У мальчика в школе № 170 на Сортировке вейп в руке взорвался. Скорая увезла, пока больше неизвестно ничего», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования. Там отметили, что информация об инциденте не поступала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в школе № 170 у мальчика в руке взорвался вейп (электронный испаритель — прим. URA.RU). Пострадавшего госпитализировали, рассказал очевидец. «У мальчика в школе № 170 на Сортировке вейп в руке взорвался. Скорая увезла, пока больше неизвестно ничего», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования. Там отметили, что информация об инциденте не поступала.