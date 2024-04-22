Инцидент произошел в школе № 170
В Екатеринбурге в школе № 170 у мальчика в руке взорвался вейп (электронный испаритель — прим. URA.RU). Пострадавшего госпитализировали, рассказал очевидец.
«У мальчика в школе № 170 на Сортировке вейп в руке взорвался. Скорая увезла, пока больше неизвестно ничего», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования. Там отметили, что информация об инциденте не поступала.
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