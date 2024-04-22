В Екатеринбурге у школьника в руке взорвался вейп. Видео

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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, класс, ученики, учеба, школьный класс, школа, школьники, занятия, лицей
Инцидент произошел в школе № 170 Фото:

В Екатеринбурге в школе № 170 у мальчика в руке взорвался вейп (электронный испаритель — прим. URA.RU). Пострадавшего госпитализировали, рассказал очевидец.

«У мальчика в школе № 170 на Сортировке вейп в руке взорвался. Скорая увезла, пока больше неизвестно ничего», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования. Там отметили, что информация об инциденте не поступала.

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В Екатеринбурге в школе № 170 у мальчика в руке взорвался вейп (электронный испаритель — прим. URA.RU). Пострадавшего госпитализировали, рассказал очевидец. «У мальчика в школе № 170 на Сортировке вейп в руке взорвался. Скорая увезла, пока больше неизвестно ничего», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования. Там отметили, что информация об инциденте не поступала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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