Рестораны Челябинска открыли предзаказ авторских куличей

22 апреля 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

Стоимость куличей в Челябинске доходит до двух тысяч рублей за штуку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рестораны и кондитеры Челябинска открыли предзаказ авторских куличей и пасхи к 5 мая. Где купить пасхальную выпечку с фисташковым кремом, итальянские панеттоне и диетические куличи — рассказывает URA.RU. Авторские куличи и пасхи Предзаказ куличей с фисташковым заварным кремом, посыпанных маршмэллоу и фисташкой открыло Y Bistro. Там обозначили цену в 1 750 рублей. Дополнить десерт можно пасхой в виде яиц, покрытых сусальным золотом за 550 рублей. В ресторане «Буфет на Большой» в продажу запустили панеттоне. Пористый кулич на итальянский манер предлагают купить за две тысячи рублей. Пекарня «Высший вкус» запустила в продажу несколько видов пасхальных десертов. Там предлагают пасху за 670 рублей и пасху Premium с добавлением манго и персика за 1 170 рублей. Среди выпечки — крафтовый кулич за 775 рублей и куличи от 275 до 560 рублей в зависимости от размера. Кондитерская «Порте Торте» открыла предзаказ на пасхальные кексы за 980 рублей. Там на выбор предлагают пять вариантов, в числе которых начинки из груши, орехов, шоколада и бананов. Пекарня CakeBerry выставила на продажу куличи, украшенные шапкой из меренги, безе и макарон. Стоимость зависит от начинки — классический вариант обойдется в 900 рублей, с заварным кремом и халвой или с карамелью в 1400 рублей. Кондитерская Testo выпустила куличи с томленой вишней стоимостью от 350 до 650 рублей. Их украшают сахарной шапкой и маршмеллоу. Дополнительно продают пряники в виде заячьих ушей за 120 рублей. Там же открыли продажу панеттоне за 1200 рублей. В пекарне La Petite стоимость кулича установили в 250 — 900 рублей. Выпечку украшают шоколадными яйцами, бисквитным мхом и меренгой. За творожную пасху там придется выложить 1500 рублей. Кондитерская Cakeoff74 предлагает дрожжевые куличи за 1200 рублей с украшением в виде гнезда и за 1400 рублей с шоколадным зайцем. В дополнение на заказ доступны шоколадные яйца на основе пирожного «Картошка» за тысячу рублей. Диетические ПП-куличи Кондитерская «Овсянка» предлагает на выбор несколько вариантов пасхального хлеба. Кулич без сахара на миндальной и рисовой муке выставили за 1 600 рублей. Его мини версия весом в 180 граммов обойдется в 850 рублей. В дополнение предлагают четыре пирожных «Картошка» в виде яиц за 1100 рублей. Кондитерская «Ничего лишнего» выставила пп-куличи за тысячу рублей. Пасхальный хлеб украсили лавандой и миндальной крошкой. Шоколадный или веганский кулич обойдется уже в 1100 рублей. В продажу также запустили творожную пасху за 1 200 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рестораны и кондитеры Челябинска открыли предзаказ авторских куличей и пасхи к 5 мая. Где купить пасхальную выпечку с фисташковым кремом, итальянские панеттоне и диетические куличи — рассказывает URA.RU. Предзаказ куличей с фисташковым заварным кремом, посыпанных маршмэллоу и фисташкой открыло Y Bistro. Там обозначили цену в 1 750 рублей. Дополнить десерт можно пасхой в виде яиц, покрытых сусальным золотом за 550 рублей. В ресторане «Буфет на Большой» в продажу запустили панеттоне. Пористый кулич на итальянский манер предлагают купить за две тысячи рублей. Пекарня «Высший вкус» запустила в продажу несколько видов пасхальных десертов. Там предлагают пасху за 670 рублей и пасху Premium с добавлением манго и персика за 1 170 рублей. Среди выпечки — крафтовый кулич за 775 рублей и куличи от 275 до 560 рублей в зависимости от размера. Кондитерская «Порте Торте» открыла предзаказ на пасхальные кексы за 980 рублей. Там на выбор предлагают пять вариантов, в числе которых начинки из груши, орехов, шоколада и бананов. Пекарня CakeBerry выставила на продажу куличи, украшенные шапкой из меренги, безе и макарон. Стоимость зависит от начинки — классический вариант обойдется в 900 рублей, с заварным кремом и халвой или с карамелью в 1400 рублей. Кондитерская Testo выпустила куличи с томленой вишней стоимостью от 350 до 650 рублей. Их украшают сахарной шапкой и маршмеллоу. Дополнительно продают пряники в виде заячьих ушей за 120 рублей. Там же открыли продажу панеттоне за 1200 рублей. В пекарне La Petite стоимость кулича установили в 250 — 900 рублей. Выпечку украшают шоколадными яйцами, бисквитным мхом и меренгой. За творожную пасху там придется выложить 1500 рублей. Кондитерская Cakeoff74 предлагает дрожжевые куличи за 1200 рублей с украшением в виде гнезда и за 1400 рублей с шоколадным зайцем. В дополнение на заказ доступны шоколадные яйца на основе пирожного «Картошка» за тысячу рублей. Кондитерская «Овсянка» предлагает на выбор несколько вариантов пасхального хлеба. Кулич без сахара на миндальной и рисовой муке выставили за 1 600 рублей. Его мини версия весом в 180 граммов обойдется в 850 рублей. В дополнение предлагают четыре пирожных «Картошка» в виде яиц за 1100 рублей. Кондитерская «Ничего лишнего» выставила пп-куличи за тысячу рублей. Пасхальный хлеб украсили лавандой и миндальной крошкой. Шоколадный или веганский кулич обойдется уже в 1100 рублей. В продажу также запустили творожную пасху за 1 200 рублей.