Задержан подозреваемый в убийстве пермячки, пропавшей после сбора червей

24 апреля 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Правоохранители опросили подозреваемого в убийстве пермяка Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Следователи задержали мужчину, который подозревается в убийстве 21-летней девушки из поселка Яйва Пермского края. Она отправилась собирать червей для рыбалки, но была убита незнакомцем. «Подозреваемого задержали в тот же день, когда было найдено тело Александры. Этот мужчина не знаком ни со мной, ни с родителями жены», — сообщает 59.RU со ссылкой на мужа погибшей девушки. По данным СМИ, задержанный уже дал признательные показания. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю. Александра Шелунцова пропала 20 апреля. Девушка отправилась днем собирать червей для рыбалки, но домой так и не вернулась. Обеспокоенный супруг пытался найти свою жену. Ее тело было найдено в канаве спустя несколько дней после исчезновения. Неравнодушные односельчане организовали сбор денег на похороны погибшей девушки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи задержали мужчину, который подозревается в убийстве 21-летней девушки из поселка Яйва Пермского края. Она отправилась собирать червей для рыбалки, но была убита незнакомцем. «Подозреваемого задержали в тот же день, когда было найдено тело Александры. Этот мужчина не знаком ни со мной, ни с родителями жены», — сообщает 59.RU со ссылкой на мужа погибшей девушки. По данным СМИ, задержанный уже дал признательные показания. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю. Александра Шелунцова пропала 20 апреля. Девушка отправилась днем собирать червей для рыбалки, но домой так и не вернулась. Обеспокоенный супруг пытался найти свою жену. Ее тело было найдено в канаве спустя несколько дней после исчезновения. Неравнодушные односельчане организовали сбор денег на похороны погибшей девушки.