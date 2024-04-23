23 апреля 2024

Задержан подозреваемый в убийстве пермячки, пропавшей после сбора червей

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , мвд, полиция
Правоохранители опросили подозреваемого в убийстве пермяка Фото:

Следователи задержали мужчину, который подозревается в убийстве 21-летней девушки из поселка Яйва Пермского края. Она отправилась собирать червей для рыбалки, но была убита незнакомцем.

«Подозреваемого задержали в тот же день, когда было найдено тело Александры. Этот мужчина не знаком ни со мной, ни с родителями жены», — сообщает 59.RU со ссылкой на мужа погибшей девушки. По данным СМИ, задержанный уже дал признательные показания. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.

Александра Шелунцова пропала 20 апреля. Девушка отправилась днем собирать червей для рыбалки, но домой так и не вернулась. Обеспокоенный супруг пытался найти свою жену. Ее тело было найдено в канаве спустя несколько дней после исчезновения. Неравнодушные односельчане организовали сбор денег на похороны погибшей девушки.

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Следователи задержали мужчину, который подозревается в убийстве 21-летней девушки из поселка Яйва Пермского края. Она отправилась собирать червей для рыбалки, но была убита незнакомцем. «Подозреваемого задержали в тот же день, когда было найдено тело Александры. Этот мужчина не знаком ни со мной, ни с родителями жены», — сообщает 59.RU со ссылкой на мужа погибшей девушки. По данным СМИ, задержанный уже дал признательные показания. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю. Александра Шелунцова пропала 20 апреля. Девушка отправилась днем собирать червей для рыбалки, но домой так и не вернулась. Обеспокоенный супруг пытался найти свою жену. Ее тело было найдено в канаве спустя несколько дней после исчезновения. Неравнодушные односельчане организовали сбор денег на похороны погибшей девушки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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