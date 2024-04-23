Пермяки собирают деньги на похороны девушки, погибшей после похода за червями

Жители поселка Яйва (Пермский край) собирают деньги на похороны 21-летней Александры Шелунцовой. Девушка отправилась собирать червей для рыбалки и пропала, позже ее тело было обнаружено в канаве. Об этом сообщается в сообществе «Подслушано Яйва» в соцсети «ВКонтакте».
«Предлагаю помочь с похоронами семье погибшей Саши Шелунцовой. Не все смогут прийти попрощаться и положить деньги, как положено. Гарантирую, что все собранные средства будут переданы человеку, организующему похороны», — говорится в сообщении. В комментариях к посту многие пермяки написали, что перевели деньги.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Жители поселка Яйва (Пермский край) собирают деньги на похороны 21-летней Александры Шелунцовой. Девушка отправилась собирать червей для рыбалки и пропала, позже ее тело было обнаружено в канаве. Об этом сообщается в сообществе «Подслушано Яйва» в соцсети «ВКонтакте». «Предлагаю помочь с похоронами семье погибшей Саши Шелунцовой. Не все смогут прийти попрощаться и положить деньги, как положено. Гарантирую, что все собранные средства будут переданы человеку, организующему похороны», — говорится в сообщении. В комментариях к посту многие пермяки написали, что перевели деньги. Александра Шелунцова пропала 20 апреля. Девушка отправилась собирать червей для рыбалки и исчезла. Спустя несколько дней ее тело было обнаружено в канаве. По данным СМИ, погибшая могла быть задушена.