23 апреля 2024

Пермяки собирают деньги на похороны девушки, погибшей после похода за червями

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Похороны. Тюмень, венки, многоэтажки
Жители Яйвы помогают организовать похороны погибшей односельчанки Фото:

Жители поселка Яйва (Пермский край) собирают деньги на похороны 21-летней Александры Шелунцовой. Девушка отправилась собирать червей для рыбалки и пропала, позже ее тело было обнаружено в канаве. Об этом сообщается в сообществе «Подслушано Яйва» в соцсети «ВКонтакте».

«Предлагаю помочь с похоронами семье погибшей Саши Шелунцовой. Не все смогут прийти попрощаться и положить деньги, как положено. Гарантирую, что все собранные средства будут переданы человеку, организующему похороны», — говорится в сообщении. В комментариях к посту многие пермяки написали, что перевели деньги.

Александра Шелунцова пропала 20 апреля. Девушка отправилась собирать червей для рыбалки и исчезла. Спустя несколько дней ее тело было обнаружено в канаве. По данным СМИ, погибшая могла быть задушена.

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Жители поселка Яйва (Пермский край) собирают деньги на похороны 21-летней Александры Шелунцовой. Девушка отправилась собирать червей для рыбалки и пропала, позже ее тело было обнаружено в канаве. Об этом сообщается в сообществе «Подслушано Яйва» в соцсети «ВКонтакте». «Предлагаю помочь с похоронами семье погибшей Саши Шелунцовой. Не все смогут прийти попрощаться и положить деньги, как положено. Гарантирую, что все собранные средства будут переданы человеку, организующему похороны», — говорится в сообщении. В комментариях к посту многие пермяки написали, что перевели деньги. Александра Шелунцова пропала 20 апреля. Девушка отправилась собирать червей для рыбалки и исчезла. Спустя несколько дней ее тело было обнаружено в канаве. По данным СМИ, погибшая могла быть задушена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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