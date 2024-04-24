Возле ТРЦ в Екатеринбурге насмерть сбили человека

В Екатеринбурге возле ТРЦ Veer Mall на проспекте Космонавтов насмерть сбили человека. Об этом сообщил очевидец.
«Возле Veer Mall насмерть сбили мужчину», — говорит очевидец. Его слова передает E1.ru.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
Обновлено в 23:32
«Водитель „Шкода Октавия “ допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, в темной одежде без светоотражающих элементов. В результате ДТП пострадал пешеход… С различными травмами доставлен в лечебное учреждение», — рассказали в ведомстве.
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