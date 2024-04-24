Возле ТРЦ в Екатеринбурге насмерть сбили человека

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Инцидент произошел на проспекте Космонавтов (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге возле ТРЦ Veer Mall на проспекте Космонавтов насмерть сбили человека. Об этом сообщил очевидец.

«Возле Veer Mall насмерть сбили мужчину», — говорит очевидец. Его слова передает E1.ru.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

Обновлено в 23:32

«Водитель „Шкода Октавия “ допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, в темной одежде без светоотражающих элементов. В результате ДТП пострадал пешеход… С различными травмами доставлен в лечебное учреждение», — рассказали в ведомстве.

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В Екатеринбурге возле ТРЦ Veer Mall на проспекте Космонавтов насмерть сбили человека. Об этом сообщил очевидец. «Возле Veer Mall насмерть сбили мужчину», — говорит очевидец. Его слова передает E1.ru. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Ответ ожидается. Обновлено в 23:32 «Водитель „Шкода Октавия “ допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, в темной одежде без светоотражающих элементов. В результате ДТП пострадал пешеход… С различными травмами доставлен в лечебное учреждение», — рассказали в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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