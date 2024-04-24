Возле ТРЦ в Екатеринбурге насмерть сбили человека

24 апреля 2024 в 23:08 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел на проспекте Космонавтов (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге возле ТРЦ Veer Mall на проспекте Космонавтов насмерть сбили человека. Об этом сообщил очевидец. «Возле Veer Mall насмерть сбили мужчину», — говорит очевидец. Его слова передает E1.ru. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Ответ ожидается. Обновлено в 23:32 «Водитель „Шкода Октавия “ допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, в темной одежде без светоотражающих элементов. В результате ДТП пострадал пешеход… С различными травмами доставлен в лечебное учреждение», — рассказали в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге возле ТРЦ Veer Mall на проспекте Космонавтов насмерть сбили человека. Об этом сообщил очевидец. «Возле Veer Mall насмерть сбили мужчину», — говорит очевидец. Его слова передает E1.ru. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Ответ ожидается. Обновлено в 23:32 «Водитель „Шкода Октавия “ допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, в темной одежде без светоотражающих элементов. В результате ДТП пострадал пешеход… С различными травмами доставлен в лечебное учреждение», — рассказали в ведомстве.